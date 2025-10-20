قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة
نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
حكم مماطلة أحد الورثة في تقسيم الميراث.. الإفتاء توضح
سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج
بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
الاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي يختتم أعماله في القاهرة

اختتم في القاهرة الاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي (GRC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استضافته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بمشاركة واسعة من ممثلي مجالس البحوث والجامعات والمؤسسات العلمية في المنطقة.

شهد اليوم الثاني من الاجتماع استمرار جلسات العمل والحوارات العلمية، حيث عُقدت جلسة حوارية بعنوان "البحث من أجل مجتمعات مستدامة"، ألقى خلالها  الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية و الهندسة الإنشائية بجامعة حلوان، كلمة رئيسية تناولت دور البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة في العالم العربي.

كما تضمنت الجلسة حلقة نقاش شارك فيها كل من الدكتور عمرو عزت سلامة والأستاذ الدكتور عباس الزعفراني، استاذ التصميم والتخطيط البيئي بجامعة القاهرة، والدكتورة آية الخولي، الأستاذ المساعد في الهندسة المعمارية والعمران بالجامعة الأمريكية بالقاهره، والدكتورة ليلى أيمن مدير وحدة دعم الأبحاث والأبتكار بجامعة هليوبوليس.

كما عُقدت جلسة أخرى بعنوان "أضواء ملهمة (Inspiring Spotlights)"، تم خلالها استعراض مبادرة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية (ARICA)، وقدم الدكتور علي الفيلي، الأستاذ المساعد بقسم الحوسبة في كلية العلوم الأساسية بدولة الكويت، محاضرة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وتخللت الجلسة كذلك عرض التجربة المصرية الرائدة في التحول الرقمي من خلال بنك المعرفة المصري، قدمه المهندس ماجد الصادق، مدير إدارة مركز البيانات ببنك المعرفة المصري.

واختُتمت أعمال اليوم بجلسة عمل مغلقة للوفود الرسمية المشاركة، ناقشت التوصيات والنتائج الإقليمية للاجتماع، بهدف وضع آليات لتعزيز التعاون المشترك بين مجالس البحوث في المنطقة.

وقد أدار الجلسة كل من الأستاذة الدكتورة منى النعا، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور فهد الفاضلي، ممثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

يُذكر أن هذا الاجتماع يُعد خطوة تمهيدية للاجتماع السنوي العالمي لمجلس البحوث العالمي لعام 2026، حيث أكد المشاركون على أهمية تعميق التعاون العلمي الإقليمي والدولي، وبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار والعدالة، يسهم في خدمة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة.

