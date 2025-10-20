" استلهام روح نصر أكتوبر في مواجهة التحديات الراهنة ".. ندوة بمركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد

نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة تثقيفية بعنوان " إستلهام روح نصر أكتوبر في مواجهة تحديات الأمن القومي الراهنة " ، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى.

عقدت الندوة بمدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية العسكرية بالداخلة بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم ، وحاضر فيها اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم حنفي رئيس جهاز المشروعات القومية بمحافظة الوادي الجديد ، في حضور مدير إدارة المدرسة الأستاذ سيد دردير وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومحاربين قدامى ، وطلاب ومعلمي المدرسة .

تحدث اللواء محمد عبد المنعم خلال الندوة عن أبرز الدروس المستفادة من نصر أكتوبر ١٩٧٣ ، مؤكدا أن هذا النصر لم يكن مجرد معركة عسكرية بل كان تجسيدا لارادة الشعب المصري وصمودة ووحدته خلف قواته المسلحة .

ودعا اللواء محمد عبد المنعم الشباب إلى إستلهام روح نصر أكتوبر في مواجهة التحديات ، مؤكدا على أن ما تحقق في أكتوبر هو نموذج يدرس في كيفية الخروج من الهزيمة إلى النصر ، كما ينبغي أن يكون هذا النصر نموذجا وقدوة يحتذى بها في مواجهة كافة التحديات التي تواجهنا على مر العصور .

وشدد على أن تنظيم مثل هذه الفاعليات يأتي في إطار حرص الجميع على غرس روح الولاء والإنتماء لدى الشباب الذين لم يعيشوا أجواء هذا الإنتصار كما تساهم مثل هذه الفاعليات في ترسيخ الوعي بمواجهة التحديات المعاصرة مثل حروب المعلومات والشائعات والمساهمة في إستكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر .

وأكد اللواء محمد عبد المنعم أن روح نصر أكتوبر يجب أن تظل قائمة ويجب أن تكون مصدر إلهام للتغلب على التحديات المعاصرة ، وتبنى على أساسها مسيرة التنمية لمصرنا الحديثة ، مستعرضا في هذا الصدد أمام الطلاب بعض من قصص البطولة والتضحية خلال الحرب حرصا على نقل تجارب الماضي إلى الأجيال الحديثة .

وأضاف قائلا : في هذه المناسبة العظيمة ونحن نحتفل سنويا بهذه الذكرى نؤكد أن روح أكتوبر مازالت حية في وجدان أمتنا تلك الروح التي أظهرت القدرة على مواجهة التحديات والتصدي لأى قوى تسعى للمساس بحقوقنا الوطنية ، كما كانت هذه الحرب ولاتزال رمزا لوحدة الأمة العربية وتلاحمها في مواجهة العدو المشترك .

وأكد اللواء محمد عبد المنعم أن حروب الوعي والمستجدات الحديثة حاليا لاتقل خطورة عن حرب السلاح أمس ، داعيا الشباب أن يكونوا درع الوطن في مواجهة هذه التحديات مستفيدين من روح وعزيمة أكتوبر التي لاتفتر أبدا .

وفي ختام الندوة تفاعل الطلاب والحضور مع ما قدم خلال الندوة من مادة وطنية ثرية وأمثلة حية لقصص البطولات والتضحية ، مقدمين العديد من التساؤلات حول أحداث نصر أكتوبر .

أدار الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد ، في حضور مروة محمد الاعلامية بالمركز .

ياتي ذلك في إطار إحتفالات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بالذكرى ٥٢ لإنتصارات أكتوبر المجيدة.