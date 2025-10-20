لمستي قلبي حقا.. أول تعليق من ليلي زاهر على حلقتها مع إسعاد يونس

عبرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عن سعادتها بالاستضافة الأخيرة مع الإعلامية إسعاد يونس، وبرنامجها "صاحبة السعادة".



ونشرت ليلى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، عدة صور برفقة زوجها هشام جمال و إسعاد يونس، من ظهورهم الأخير في «صاحبة السعادة».

وعلقت الفنانة ليلى أحمد زاهر على الصور: «لقد لمستي قلبي حقا، إن صاحبة السعادة، شهدت قصة حبنا من البداية، نحن نحبك يا ملكة».

وكانت قد كشف الفنان هشام جمال وزوجته الفنانة ليلى زاهر تفاصيل جديدة تذاع لأول مرة من كواليس قصة حبهما وحفل زفافهما، ، وعن الأغنية الخاصة التي كتبها هشام لليلى ، إضافة إلى قصة فستان الأحلام الذي انتظرته ليلى لسنوات.