جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت ليلى زاهر، مرتدية جمبسوت أنيق ولافت باللون النبيتي، وجاء الجمبسوت بتصميم ناعم مع حزام على الخصر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى زاهر ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى زاهر، في المكياج على اللون البني ليبرز جمال أنوثتها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع .

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى زاهر