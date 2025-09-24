وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في افتتاح الجلسة الرسمية للدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال، بمشاركة أكثر من 3000 من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء هيئات الطيران المدني وخبراء الصناعه ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني من مختلف دول العالم.

وقد حضر من الوفد المصري كل من السفير أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا، والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، وريم العرابي، مُمثل مصر المناوب بمجلس منظمة الإيكاو.

وقد افتتحت الجلسات بكلمة سالفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس الإيكاو، الذي أكد إلتزام المجتمع الدولي بتطوير التعاون من أجل مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للطيران المدني، مشدداً على أهمية الإستثمار في البنية التحتية والكوادر البشرية وربط السلامة بالإستدامة والتحول الرقمي.

كما أشار إلى أهمية دعم الدول الأعضاء في تبني الطيران المستدام وتقوية القدرات الإقليمية في السلامة والأمن والتقنيات الرقمية.

وفي كلمته التى ألقاها خلال فعاليات أعمال الجمعية؛ أعرب الدكتور سامح الحفني عن خالص شكره وتقديره للحكومة الكندية على التنظيم الرائع والمتميز،، مشيدًا بجهود المنظمة في إنجاح هذا التجمع الدولي الكبير، وأكد على أن مصر تدرك الدور الإستراتيجي للطيران المدني في دعم التنمية المستدامة والتعافي الإقتصادي وتعميق التكامل الإقليمي، مستعرضاً جهود تحديث المجال الجوي والمسارات الجوية والمطارات الرئيسية وتطبيق حلول ذكية لضمان السلامة وكفاءة الخدمات.

وأشار الحفني إلى جهود الدولة المصرية في توسيع التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة لدعم الربط الجوي والسياحة والتجارة، مؤكداً على الدور الفاعل الذى تقوم به مصر لدعم التضامن الإقليمي، وتحسين السلامة والأمن عبر تحديث التشريعات الوطنية، وإصدار البرنامج الوطني لسلامة الطيران، وتعزيز الأمن السيبراني.

كما استعرض وزير الطيران المدني دور الدولة المصرية في الاستجابة للأزمات والقيادة الإقليمية، بما في ذلك دعم بعض الدول الجوار في الحفاظ على سلامة واستمرارية الحركة الجوية، وجهود تمكين الأجيال القادمة وتشجيع المساواة بين الجنسين في قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى تولي عدد كبير من السيدات مناصب قيادية في مجالات النقل الجوي المختلفة .

وعلى هامش الاجتماعات، شارك وزير الطيران المدني في اجتماع منظمة الطيران المدنى الإفريقى (الأفكاك)، وذلك بحضور أديفونكي أدييمي، الأمين العام للمنظمه الإفريقية للطيران المدني (AFCAC)، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأفريقية الأعضاء.

وركز الاجتماع على مناقشة أولويات القارة في مجالات السلامة والأمن، وحماية البيئة والاستدامة، وتطوير البنية التحتية والمطارات، ورفع كفاءة التشغيل والملاحة الجوية. كما تناول المشاركون سُبل توحيد السياسات بين الدول الأفريقية لدعم نمو الطيران المدني، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية.

وخلال الاجتماع، أشاد الحفني بالدور المحوري لمصر في دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات التشغيلية والإدارية للطيران المدني.

كما أكد التزام مصر بالمساهمة الفاعلة في مبادرة السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، بهدف توسيع الربط الجوي بين الدول الأفريقية وتسهيل حركة التجارة والسياحة، ودعم مكانة إفريقيا في صناعة الطيران الدولي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للقارة.