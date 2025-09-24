ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو البيان الذي أصدره نادي الزمالك عقب اجتماع مجلس الإدارة الأخير، مؤكدًا أنه كان من أبرز أسباب تعادل الفريق أمام الجونة بنتيجة 1-1 في الدوري الممتاز.

وقال ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار: "بيان نادي الزمالك عقب اجتماع أمس كان سببًا رئيسيًا في التعادل مع الجونة، إيه الهدف من بيان يشكر اللاعبين والجهاز الفني وجهاز الكرة، وهم لم يحصلوا على مستحقاتهم؟".

وأضاف: "البيان ده ما ينفعش يطلع قبل 24 ساعة من مباراة مهمة، لأنه استفز اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين لم يحصلوا حتى على جنيه واحد من مستحقاتهم. البيان يقول للاعبين إنهم مش هياخدوا فلوسهم دلوقتي، وده سبب طبيعي يخليهم متأثرين".

وتابع: "كان الأفضل لمجلس الإدارة أن يجتمع مع اللاعبين ويطلب منهم التحمل قليلًا ويعتذر لهم، بدل إصدار بيان علني بهذا الشكل".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "الزمالك كل فرق الدوري عايزة تديله اللقب على طبق من فضة، لكن هو نفسه مش عايز يكسب البطولة".