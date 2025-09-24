قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
من يتحمل تكاليف الزواج؟ .. أمين الفتوى يُحذّر من المُغالاة في النفقات
آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
خبير دولي: مجــ.ــازر غزة «نازية حديثة» ونتنياهو يتحمل مسئوليتها
«الانسجام غائب والتوتر يسيطر».. إبراهيم سعيد يكشف أزمة الأهلي الحقيقية
مدرب حرس الحدود: حزين على طريقة خسارتنا أمام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز |فيديو
حصيلة أولية .. مصرع 14 شخصًا في فيضان بحيرة بمقاطعة هواليان شرق تايوان
أمير هشام يكشف سر تراجع مستوى الكرة بالأندية السعودية
عبدالحميد حسن: الأهلي لا يُعاني من أزمات.. وتوقعت عدم فوز الزمالك على الجونة|فيديو
الإمارات تدق ناقوس الخطر: تجاهل غزة يفتح أبواب الإرهاب والفوضى
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تباين سعر صرف الدولار على مدار تعاملات اليوم  الأربعاء 24-9-2025، مقابل الجنيه المصري، في البنوك.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه مساء  اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك  48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة  48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست  48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه بنك مصر البنك الأهلي المصري سعر الدولار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

استمرار الاتجاة الصاعد.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

البريد

ما حكم وضع الأموال في البريد وأخذ أرباحها؟.. دار الإفتاء تجيب

"أكاديمية الأزهر العالمية" تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء المصرية.. صور

الطائرة

كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

بالصور

سوزوكي «بجانبك».. العملاق الياباني يُحدّث شعاره بتصميم ثنائي الأبعاد

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

كيف تقرأ ضغط دمك بشكل صحيح؟.. نصائح مهمة لمُراقبة صحة القلب في المنزل

ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟

عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها

أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد