آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تباين سعر صرف الدولار على مدار تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، مقابل الجنيه المصري، في البنوك.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.