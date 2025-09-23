قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استمرار الاتجاة الصاعد.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

حققت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي مكاسب كبيرة، حيث ارتفع سعر الذهب في مصر 335 جنيهاً خلال الشهر الجاري.

وازدات وتيرة الزيادة منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري، متأثرة بصعود كبير في سعر الذهب عالميا.

وافتتح سعر الجرام عيار 21 من  4715 جنيهاً  بداية الشهرا الجاري قبل أن يصعد إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 5090 جنيهاً الثلاثاء بدون إضافة مصنعية، مع استمرار الاتجاه الصعودي.
 

سعر الذهب في مصر اليوم  الثلاثاء 23-9-2025.


ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-9-2025 ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3774 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4363 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21


سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5090 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5817 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 40740 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ارشيفي

انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

أرشيفية

ترامب: الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة كبيرة لحماس

ترامب

ترامب: تغير المناخ خدعة وكل توقعات الأمم المتحدة جاءت من أغبياء

ترامب

ترامب: المهاجرون يتدفقون بلا رادع.. ولندن ستعتمد قريبا الشريعة الإسلامية

بالصور

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟

فيديو

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد