الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة فورًا، في ظل استمرار إغلاقه وتأثير ذلك على حياة المواطنين الفلسطينيين.

نداءً إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية للضغط من أجل إنهاء الإغلاق

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر دبلوماسية أن الخارجية الفلسطينية وجهت نداءً إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية للضغط من أجل إنهاء الإغلاق، مؤكدة أن استمرار إغلاق المعبر يفاقم الأزمة الإنسانية ويعطل مصالح المواطنين، خاصة المرضى والطلبة وحاملي الإقامات في الخارج.

ويُعد معبر الكرامة المنفذ البري الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي عبر الأردن، ما يجعل استمراره مغلقًا عائقًا كبيرًا أمام حرية الحركة والتنقل.