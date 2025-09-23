روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

شاركت الفنانة روجينا ، جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام خلال حضورها حفل الفضائيات العربية.

وتألقت روجينا، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون البينك اللامع واتسم ستايل الفستان بالكب.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز روجينا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد روجينا، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.