روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

أزمة مالية تضرب الزمالك.. وصرف مستحقات اللاعبين في مهب الريح
اقتصادية قناة السويس تضيف إنجازًا عالميًا في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد
فيفا يصف محمد صلاح كأسطورة خالدة في البريميرليج رغم خسارته للكرة الذهبية 2025
مدير مدرسة بالقليوبية يتحرش بطالبة في غرف الصلاة.. ما القصة؟
الأهلي أمام اختبار صعب قبل القمة.. تعرف على موقف المارد الأحمر وأبرز الغيابات
ثروات غامضة في أعماق البحار.. مشروع عالمي يكشف أسرار المحيطات
بصاروخ آر بي جي.. مصرع أول جندي إسرائيلي خلال عملية عربات جدعون 2
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
بالصور

رنا عصمت

شاركت الفنانة روجينا ، جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام خلال حضورها حفل الفضائيات العربية.

وتألقت روجينا، فى الصور   باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون البينك اللامع واتسم ستايل الفستان بالكب.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز روجينا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد روجينا،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says
May be an image of 3 people
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية روجينا صور روجينا

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

التعليم العالي

وزير التعليم العالي: ورش جراحات المناظير ركيزة لتعزيز البحث العلمي التطبيقي

قوافل بيطرية

"التناسليات الحيوانية" يطلق قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين بمحافظة قنا

جولة وزير التعليم اليوم

وزير التعليم يتفقد مدارس الشرقية ويشدد على تطبيق لائحة الانضباط وأعمال السنة

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

