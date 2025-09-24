طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية

نشرت الصفحة الرسمية لإحدى المدارس الدولية في الاسكندرية عبر فيس بوك فيديو يكشف عن الاستعانة بفرقة طبلة ومزمار في الفصول للاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد ، وسط زغاريت و رقص الطلاب والطالبات

وقد أثار هذا الفيديو بعد تداوله بشكل واسع على فيس بوك خلال الساعات الاخيرة استياء الاهالي ، وجاءت التعليقات كما يلي :

هو التعليم اتغير .. ايه اللي بيحصل ده ؟

هو التعليم باظ من شويه دي مهزلة

دي مدرسه ولا قاعة افراح

وعلى جانب آخر ، استقبلت المدارس أبنائها الطلاب لليوم الخامس على التوالي وسط أجواء ترحيبية تشعرهم بالأمان والحب والرعاية فى بيتهم الثاني ، الذى يكتشف مواهبهم وينمى مهاراتهم ويؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل



وقامت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٤ بجولة ميدانية موسعة لتفقد انتظام سير العملية التعليمية بإدارتي ( المستقبل والقاهرة الجديدة) ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وحرصت على مناقشة الطلاب حول أهمية الانتظام في الحضور اليومي، مؤكدة أن انتظام الطلاب في الحضور اليومي منذ اليوم الأول للدراسة يمثل رسالة جادة تعكس وعي أولياء الأمور وأهمية التعليم في بناء مستقبل الأبناء

وأضافت "وكيل أول الوزارة " ان المديرية لن تدخر جهداً في متابعة الانضباط المدرسي وتوفير كل السبل لإنجاح العملية التعليمية

و افتتحت "مدير المديرية " معمل حاسب آلي متطور تم تنفيذه بمدرسة د. مصطفى مشرفة للتعليم الأساسي من قبل شركة بتروناس، و تنفيذ جمعية الأورمان، وسط أجواء احتفالية عبّرت عن الدعم المستمر لتطوير البنية التكنولوجية في المدارس .

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة/ همت أبو كيلة أن تطوير معامل الحاسب الآلي بالمدارس يمثل خطوة جوهرية نحو دعم التحول الرقمي في العملية التعليمية، وإكساب الطلاب مهارات تكنولوجية تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بدمج التكنولوجيا في التعليم باعتبارها ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على المنافسة والإبداع.



