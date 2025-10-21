بدلة قطيفة جريئة.. روجينا تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

خطفت الفنانة روجينا الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث تألقت بإطلالة جريئة وأنيقة ارتدت خلالها بدلة قطيفة باللون الأحمر الداكن، أبرزت أناقتها وأسلوبها المميز في اختيار الأزياء.

تميزت البدلة بقصتها العصرية وتفاصيلها الفاخرة، حيث جاءت بتصميم مفتوح من الأمام مع لمسة لامعة ناعمة، عكست ثقة روجينا بنفسها وجرأتها المعهودة في اختيار الإطلالات التي تجمع بين الأناقة والكلاسيكية بروح عصرية.

وأكملت روجينا إطلالتها بمكياج قوي وشفاه بلون جريء، مع تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها. وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بجمالها وحضورها اللافت.

روجينا عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أهمية الفن والسينما في نقل الرسائل الهادفة ودعم الصناعة الفنية في مصر والعالم العربي.

يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية يشهد حضورًا لافتًا لنجوم الفن من مصر والعالم، وسط أجواء من الاحتفاء بالإبداع والتميز السينمائي.