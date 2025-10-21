قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه
بعد توقفها المفاجئ.. شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف تمهيدًا لدخولها غزة
انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين بـانتخابات مجلس النواب.. بعد غد
10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النواب
البيت الأبيض يعلن تأجيل لقاء روبيو ولافروف
روسيا تعلن إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
هل يجب على الأبناء الإنفاق على الوالدين؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
بدأ العد التنازلي.. 11 يوما تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 21-10-2025
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

علي الحجار يُحيي الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية غدًا

الفنان القدير علي الحجار
أوركيد سامي

يُحيي الفنان الكبير علي الحجار مساء غدا الأربعاء ، فعاليات الليلة السابعة من الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية.

وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في حفل يحمل طابعًا خاصًا ضمن دورة هذا العام التي تُقام تحت شعار "كوكب الشرق أم كلثوم".

ومن المقرر أن يُقدّم الحجار خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله الغنائية، إلى جانب باقة من روائع الطرب العربي الأصيل، وسط حضور جماهيري كبير متوقّع من محبّي الفن الراقي والموسيقى الكلاسيكية.

ويُعد علي الحجار من القامات الفنية المهمة في تاريخ الموسيقى المصرية، حيث تميّز بصوته القوي وأدائه المتفرد، ويمتلك أرشيفًا غنيًا بالأعمال الغنائية والوطنية والمسرحية الممتدة على مدار أكثر من أربعين عامًا.

جدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية يشهد مشاركة واسعة من كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، ويشمل عددًا من الحفلات والفعاليات الثقافية الممتدة على مدار أسبوعين في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

صورة من داخل المدرسة

مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

صورة أرشيفية

الذهب يواصل تألقه عالميًا.. خبير يوضح أسباب الارتفاع وتوقعات المرحلة المقبلة

صورة أرشيفية

65 مليون دولار صينية تعيد بريق الغزل والنسيج في السخنة.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتحول إلى منصة صناعية عالمية

متحف اللوفر

ضربة موجعة للتراث الإنساني.. تفاصيل سرقة تاريخية في اللوفر هزت الثقة بأمن المتاحف العالمية

التعب المستمر

مش كويس وماتعرفش عندك إيه.. إليك طرق التغلب على التعب المزمن

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

