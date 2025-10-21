علي الحجار يُحيي الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية غدًا

يُحيي الفنان الكبير علي الحجار مساء غدا الأربعاء ، فعاليات الليلة السابعة من الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية.

وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في حفل يحمل طابعًا خاصًا ضمن دورة هذا العام التي تُقام تحت شعار "كوكب الشرق أم كلثوم".

ومن المقرر أن يُقدّم الحجار خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله الغنائية، إلى جانب باقة من روائع الطرب العربي الأصيل، وسط حضور جماهيري كبير متوقّع من محبّي الفن الراقي والموسيقى الكلاسيكية.

ويُعد علي الحجار من القامات الفنية المهمة في تاريخ الموسيقى المصرية، حيث تميّز بصوته القوي وأدائه المتفرد، ويمتلك أرشيفًا غنيًا بالأعمال الغنائية والوطنية والمسرحية الممتدة على مدار أكثر من أربعين عامًا.

جدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية يشهد مشاركة واسعة من كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، ويشمل عددًا من الحفلات والفعاليات الثقافية الممتدة على مدار أسبوعين في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.