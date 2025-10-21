بولندا تعتقل 8 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لأعمال تخريبية داخل البلاد

أعلن الحكومة البولندية اعتقال 8 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لأعمال تخريبية داخل البلاد.

وفي وقت سابق صرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بأن طائرات بلاده ستواصل التحليق فوق بولندا حتى نهاية هذا العام، مع تمديد التزام بريطانيا بمهمة الحراسة الشرقية.

وصرح هيلي للصحفيين قبل حضوره اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "نعمل أيضًا على تكثيف إنتاجنا من الطائرات المسيرة لأوكرانيا".

وسبق وقالت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إن طائرات مقاتلة بريطانية حلقت لأول مرة للدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا كجزء من مهمة إيسترن سينتراي التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تهدف إلى تعزيز دفاعات التحالف الغربي في أعقاب توغل طائرة روسية بدون طيار الشهر الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في بيان إن المهمة، التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية في أعقاب التوغلات في المجال الجوي البولندي مباشرة، ترسل "إشارة واضحة: سيتم الدفاع عن المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي".

وقال البيان إن طائرتين من طراز تايفون تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني أقلعتا من قاعدة عسكرية بريطانية في شرق إنجلترا لدورية في سماء بولندا وردع التهديدات الجوية من روسيا والدفاع ضدها، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، مضيفًا أنهما عادتا بسلام إلى المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك كان ردًا على "أهم انتهاك" للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي من قبل الرئيس الروسي بوتين حتى الآن منذ حربه الشاملة غير القانونية في أوكرانيا.

