عاجل
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بولندا تعتقل 8 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لأعمال تخريبية داخل البلاد

بولندا
بولندا
محمود نوفل

أعلن الحكومة البولندية اعتقال 8 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لأعمال تخريبية داخل البلاد.

وفي وقت سابق صرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي  بأن طائرات بلاده ستواصل التحليق فوق بولندا حتى نهاية هذا العام، مع تمديد التزام بريطانيا بمهمة الحراسة الشرقية.

وصرح هيلي للصحفيين قبل حضوره اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "نعمل أيضًا على تكثيف إنتاجنا من الطائرات المسيرة لأوكرانيا".

وسبق وقالت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إن طائرات مقاتلة بريطانية حلقت لأول مرة للدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا كجزء من مهمة إيسترن  سينتراي  التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تهدف إلى تعزيز دفاعات التحالف الغربي في أعقاب توغل طائرة روسية بدون طيار الشهر الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في بيان إن المهمة، التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية في أعقاب التوغلات في المجال الجوي البولندي مباشرة، ترسل "إشارة واضحة: سيتم الدفاع عن المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي".

وقال البيان إن طائرتين من طراز تايفون تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني أقلعتا من قاعدة عسكرية بريطانية في شرق إنجلترا  لدورية في سماء بولندا وردع التهديدات الجوية من روسيا والدفاع ضدها، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، مضيفًا أنهما عادتا بسلام إلى المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك كان ردًا على "أهم انتهاك" للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي من قبل الرئيس الروسي بوتين حتى الآن منذ حربه الشاملة غير القانونية في أوكرانيا.
 

بولندا بريطانيا وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الناتو روسيا

