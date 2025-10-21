قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english

محافظات

دمياط .. ضبط 520 كجم أغذية ومشروبات وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي

زينب الزغبي

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديريه الصحه بدمياط، حملة جاءت تحت اشراف الدكتورة امانى القرش وكيل المديرية للشؤون الوقائية و الدكتور عطية على منصور مدير عام الشؤون الوقائية.

 تم خلالها المرور على  عدد 37 منشأة غذائية بكل من قسم اول دمياط وكفر البطيخ شملت مطاعم ومخازن ومحال التجهيز التابعة للمطاعم بمختلف انواعها ومحال العصائر ، حيث تم رصد عدد 32منشاة تدار بدون ترخيص و عدد 4منشاة تمثل خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا ، كما تم تحرير 63محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة .

 تم ضبط واعدام 520كيلو اغذية ومشروبات وزيوت طعام تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط واحد طن عبارة عن مصنعات دواجن  منتهية الصلاحية وزيت زيتون مغشوش باضافة لون ولانشون غير مطابق للمواصفات وأسماك مملحة مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية كما تم سحب 17عينة  للفحص بالمعمل المختص ، هذا إلى جانب عمل حملة على محال بيع الالبان الطازجة وتم سحب عدد 15عينة البان لفحصها للغش بالزيوت والدهون النباتيه.

دمياط محافظ دمياط صحه تموين

