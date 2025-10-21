قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوعي الوطني والمشاركة السياسية أساس الجمهورية الجديدة.. ندوة بدمياط

زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان «الوعي الوطني والمشاركة السياسية أساس الجمهورية الجديدة»، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بدمياط و نقابة التمريض، في إطار تنفيذ إستراتيجية القطاع 2025 – 2030، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الوعي الوطني والمشاركة السياسية يمثلان حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المسؤولية والإيجابية وروح الانتماء. مشيرًا إلى أن مصر تعيش مرحلة فارقة من تاريخها الحديث، تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية للحفاظ على المكتسبات الوطنية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، موضحًا أن الوعي الوطني هو السلاح الحقيقي في مواجهة التحديات وحماية مستقبل الدولة.

ومن جانبها، شددت أمال عبد الجليل، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بدمياط، على أن بناء الإنسان المصري يبدأ بالوعي، وأن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة رسخت لمبادئ التمكين والمشاركة الفاعلة، ومنحت المرأة دورًا قياديًا في مختلف مجالات العمل الوطني، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

كما أوضحت نجلاء درويش، نقيب تمريض دمياط، أن الوعي الوطني ليس مجرد شعارات، بل ممارسة وسلوك يترجم إلى عمل وجهد حقيقي، مؤكدة أن المشاركة السياسية الواعية واجب وطني قبل أن تكون حقًا دستوريًا، لأنها تعكس مدى إدراك المواطن لمسؤوليته تجاه وطنه. 

وأضافت أن المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ قدرتها على التأثير الإيجابي في الحياة السياسية والاجتماعية، وأن مشاركتها في انتخابات مجلس النواب القادمة تمثل دعمًا أساسيًا لمسيرة الديمقراطية والتنمية، مؤكدة أن «رفعة الوطن تبدأ بالوعي».

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب المرتقبة، وأن كل صوت واعٍ هو لبنة تُضاف إلى صرح الدولة المصرية الحديثة.

