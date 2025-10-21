محافظ جنوب سيناء: دعم القيادة السياسية وراء نجاح قمة شرم الشيخ للسلام وارتفاع مؤشرات السياحة

أكد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الدعم الكبير من القيادة السياسية كان من أبرز عوامل نجاح قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها المدينة مؤخرًا بمشاركة عدد من زعماء وقادة العالم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم منح جميع الجهات المشاركة دافعًا قويًا لتقديم صورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.

وأوضح فودة، خلال مداخلة عبر تقنية زووم في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، أن ما تحقق في القمة جاء نتيجة تكاتف فريق عمل محترف ضم أجهزة تنفيذية وأمنية وسيادية ورؤساء قطاعات، عملوا بروح واحدة رغم ضيق الوقت وتحديات الإمكانيات، مؤكدًا أن الإرادة المصرية كانت العامل الحاسم في خروج الحدث بهذا المستوى الذي نال إشادة دولية واسعة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن المصريين يثبتون دائمًا معدنهم الأصيل في الأوقات الصعبة، لافتًا إلى أن نجاح القمة يمثل مصدر فخر لكل مواطن مصري. وأوضح أن الحياة اليومية في مدينة شرم الشيخ لم تتأثر خلال فترة انعقاد القمة، إذ استمرت الأنشطة السياحية والخدمية بشكل منظم وطبيعي.

وأشار فودة إلى أن المحافظة تواصل العمل على الحفاظ على البنية التحتية عبر الصيانة الدورية والإدارة الجيدة، مع البناء على النجاحات السابقة لتحقيق مزيد من التقدم، مؤكدًا في ختام تصريحاته أن مؤشرات السياحة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وأن جنوب سيناء حصلت على جوائز في مجال التنمية الخضراء، مما يسهم في رفع تصنيف السياحة المصرية وفقًا للمعايير الدولية.