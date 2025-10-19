عضو المحافظين البريطاني: قمة شرم الشيخ حققت نجاحا كبيرا

قال باباك أماميان، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن قمة شرم الشيخ حققت نجاحًا كبيرًا وعبّرت عن رغبة الدول المشاركة في السلام والرخاء، مشيرًا إلى أن المخاوف الغربية من البرنامج النووي الإيراني تتقاطع مع محدودية قدرة أوروبا على إنفاذ عقوبات فعّالة.

وأضاف أماميان، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة وحدها تملك القدرة القصوى على فرض عقوبات حقيقية على طهران، موضحًا أن واشنطن قد سمحت مؤخرًا للصين بشراء النفط الإيراني، لكنّ ذلك قد يتغير فجأة إذا قررت الولايات المتحدة تطبيق ضغوط أشدّ، ما قد يدفع بالاقتصاد الإيراني، الذي وصفه بأنه "مفلس"، إلى وضعٍ أسوأ.

وتوقف أماميان عند جانب المراقبة والشفافية، مشيرًا إلى وجود صور بالأقمار الصناعية للمواقع النووية التي تعرضت للتدمير خلال الأيام الماضية، ولكنّه لفت إلى غياب التفتيش المباشر من الغرب ما يترك غموضًا حول مدى الأضرار الفعلية، مبيّنًا أن هذا يطرح أسئلة حول "من خرج خاسرًا أو رابحًا" من المواجهات الأخيرة.

وبخصوص خيار الحرب، رأى أماميان أن أيديولوجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تميل إلى الحروب القصيرة والحاسمة بدل الحروب طويلة الأمد، وأن أي هجوم خارجي مستقبلي قد يستهدف إسقاط النظام الإيراني لا مجرد تغييره، ما يجسّد تفاوتًا بين مفاهيم "تغيير" و"إسقاط" النظام ويدل على مخاطر تصاعدية في حال اتباع خيار عسكري.