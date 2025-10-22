قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار جنوب سيناء| المحافظ يبحث من نواب الشيوخ الجُدد مطالب المواطنين.. ويعقد اجتماع مجلس تنفيذي بشرم الشيخ

المحافظ مع نواب لشيوخ الجدد
المحافظ مع نواب لشيوخ الجدد
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الفعاليات والأحداث أبرزها لقاء محافظ جنوب سيناء مع نواب الشيوخ والاجتماع التنفيذي لرؤساء المدن ومديري العموم بمدينة شرم الشيخ. 

واليكم تفاصيل الاخبار 

استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ،، اليوم، عضوي مجلس الشيوخ الجدد النائب موسى فراج والنائب أحمد سلام، كما استقبل عضو مجلس النواب النائب السيد عوض.

وخلال اللقاء، قدّم المحافظ خالص التهنئة لعضوي مجلس الشيوخ بمناسبة فوزهما بعضوية المجلس، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهما لخدمة الوطن والمواطنين.

كما وجّه المحافظ التهنئة إلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد بمحافظة جنوب سيناء، وعلى مستوى الجمهورية كافة، متمنيًا لهم مرحلة برلمانية ناجحة تُسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة   الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات التي تهم أبناء محافظة جنوب سيناء، وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المدن والمناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة على أرض المحافظة.

محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

 وينقل للحضور خطاب شكر ديوان عام رئاسة الجمهورية

ترأس اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات المعنية.

استهل المحافظ الجلسة بتوجيه خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمحافظة، ناقلًا لهم رسالة الشكر التي تلقاها من ديوان عام رئاسة الجمهورية، والتي تضمنت الشكر والتقدير  لجهود محافظ جنوب سيناء والعاملين بالمحافظة على ما قدموه من عمل مخلص وتعاون صادق أسهم في إنجاح قمة السلام بمدينة شرم الشيخ، بما يعزز مكانتها كعاصمة للسلام وواحة للأمن في قلب العالم.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يمثل وسام فخر لكل أبناء المحافظة، ودافعًا لبذل مزيد من الجهد للحفاظ على المكانة المتميزة التي وصلت إليها جنوب سيناء في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال الجلسة، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض عدد من الموضوعات المهمة، من بينها:

 طلب جهاز التعمير تخصيص أراضٍ لإنشاء 150 بيتًا بدويًا بالرويسات بشرم الشيخ.

* طلب تخصيص أراضٍ لإنشاء 20 بيتًا بدويًا بتجمع وادي حجاب و60 بيتًا بدويًا بقرية الوادي بطور سيناء.

طلب المجلس القومي للسكان استلام قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مقر الفرع بمدينة الطور.

 طلب إدارة التخطيط العمراني تعديل مقابل أداء خدمات الرفع المساحي وتسليم المواقع والموافقات الأمنية.

 طلب وزارة البيئة توفيق أوضاع حديقة السلام البيئية بشرم الشيخ وتخصيصها لصالح الوزارة لطرحها للاستثمار بمساحة 47.2 .

واختُتم الاجتماع بمناقشة ما يستجد من أعمال تتعلق بخطط التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.

جنوب سيناء المحافظ النواب ا اجتماع شرم الشيخ

