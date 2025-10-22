قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسوان تستضيف الخلوة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول تعزيز السلم في القارة

أسوان تستضيف الخلوة رفيعة المستوى لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا
أسوان تستضيف الخلوة رفيعة المستوى لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا
أ ش أ

تستضيف وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، على مدى يومين في مدينة أسوان أعمال الخلوة رفيعة المستوى الـ16 لمبعوثي وممثلي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا، تحت عنوان "إعادة صياغة وساطة الاتحاد الإفريقي: تعزيز القيادة والملكية الإفريقية".

وأكد السفير الدكتور محمد جاد مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية - في كلمته الافتتاحية - أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الخلوة في أسوان والسادسة التي تستضيفها مصر منذ تدشينها في القاهرة عام 2010 كمبادرة مصرية، مشيرا إلى أن انعقادها هذا العام يأتي بالتزامن مع الدورة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، في إطار شراكة مبتكرة بين الفعاليتين تعزز الحوار حول السلام والتنمية في القارة.


وشدد السفير جاد على أن الوساطة والدبلوماسية الوقائية تمثلان ركيزتين أساسيتين في منظومة السلم والأمن الإفريقية، داعيا إلى وساطة إفريقية أكثر فاعلية وابتكارا تستند إلى حلول إفريقية خالصة لمعالجة جذور النزاعات وتحقيق السلام المستدام.


ومن جانبه، أشاد محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - خلال كلمته أمام الخلوة رفيعة المستوى - بالدور الريادي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم قضايا السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وبالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والاتحاد الإفريقي في تعزيز الملكية والقيادة الإفريقية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا أن استضافة مصر المتكررة للخلوة منذ تدشينها عام 2010 تعكس التزامها الثابت تجاه أجندة السلم والأمن الإفريقية.


وأشار إلى أن مدينة أسوان أصبحت رمزا لإفريقيا التي تختار المبادرة والتأثير وصياغة مستقبلها بنفسها، كما قدم رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي الشكر لمصر على استضافتها للخلوة، مؤكدا أهمية تعزيز القيادة والملكية الإفريقية في جهود الوساطة وتسوية النزاعات.


وتبحث الخلوة مستقبل عمليات دعم السلام الإفريقية، وتطوير آليات الوساطة الإفريقية لتسوية النزاعات وإرساء السلام والاستقرار في القارة، كما ستتطرق إلى سبل الوقاية من النزاعات.

وزارة الخارجية المصرية مفوضية الاتحاد الإفريقي مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات مدينة أسوان أعمال الخلوة رفيعة المستوى الـ16 مبعوثي وممثلي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

