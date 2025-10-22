صورة بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات تثير الجدل

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلاً واسعًا، إذ زعمت منشورات أنها تظهر الرئيس السوري السابق بشار الأسد بثياب ميكانيكي سيارات متسخة أثناء قيامه بتصليح سيارة في أحد الورش.

غير أن التحقق أظهر أن الصورة مزيفة ومعدلة رقمياً، بحسب ما أكدته تقارير إعلامية لبنانية.

وبحسب التوضيح، فإن الصورة الأصلية نشرت على صفحة موقع "صوت العاصمة" السوري في 21 أكتوبر 2025، ضمن ألبوم صور أرشيفية، وتظهر الأسد بملابس مختلفة ودون نظارة أو سيجارة أو أدوات تصليح.

وتم تعديل الصورة المنتشرة رقمياً بإضافة ملابس الميكانيكي والنظارة والسيجارة ومفتاح الربط لإيهام المتابعين بمشهد ساخر.

وتعود الصورة الأصلية إلى زيارة سابقة للأسد في سوريا قبل فراره إلى موسكو في ديسمبر 2024، إثر هجوم واسع قادته فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، أنهى عقودًا من حكم عائلة الأسد في البلاد.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية أن الأسد يعيش منذ فراره في عزلة تامة داخل مجمع فاخر في موسكو، تحت حماية مباشرة من الكرملين، بينما تعيش زوجته أسماء الأسد في حالة صحية حرجة وفق ما نقل التقرير.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد مؤخرًا أن موسكو منحت الأسد وعائلته حق اللجوء "لأسباب إنسانية"، لتجنيبهم "مصيراً مشابهاً للقذافي"، نافيًا في الوقت نفسه مزاعم عن محاولة تسميم الرئيس السوري السابق.

وبذلك، يتضح أن الصورة المنتشرة للأسد بزي الميكانيكي ليست حقيقية، وإنما جزء من حملة تضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار الجدل حول مستقبله السياسي وحياته في المنفى الروسي.