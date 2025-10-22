القابضة الكيماوية تحقق 18.8 مليار جنيه إيرادات خلال 2024-2025

ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.

شهد الاجتماع استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن العام المالي 2024-2025، الذي قدمه كل من الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي، حيث تضمن المؤشرات المالية، والموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية، وخطط إعادة الهيكلة والتطوير في الشركات التابعة.

مؤشرات مالية

وحققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات بقيمة 18.8 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح المجمع 7.6 مليار جنيه. كما ارتفعت الصادرات إلى 8.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 45% عن العام السابق.

أكد المهندس محمد شيمي أن النتائج المحققة تعكس الجهود المستمرة لرفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية في الشركات التابعة وذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.

وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة وتحقق قيمة مضافة عالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية ومواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تعميق التصنيع المحلي

وأوضح الوزير أن توجه الوزارة لا يقتصر فقط على تطوير المصانع القائمة، بل يشمل أيضًا تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز الصادرات، إلى جانب إعادة تشغيل مصانع متوقفة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، وتهيئة بيئة عمل محفزة للاستثمار.

خلال الجمعية، وجه الوزير الشكر للمحاسب عماد مصطفى، العضو المنتدب السابق للشركة القابضة، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه قيادة الشركة.

كما نعى اللواء مهندس جمال أبو تيت، العضو المنتدب السابق لشركة سيجوارت، مؤكدًا أن الفقيد كان نموذجًا للإخلاص والاحترافية في العمل الصناعي.

المشروعات الاستثمارية

وقد شهد العام المالي البدء في تنفيذ واستكمال مجموعة واسعة من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، في عدد من الشركات التابعة، لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي، ومنها في في قطاع الأسمدة يجري إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما، الأول لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 600 طن يوميًا، والثاني لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة 800 طن يوميًا، إلى جانب وحدة تحبيب جديدة، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف لأكثر من 5 سنوات.

وفي شركة النصر للأسمدة، مشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، يتم إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1,000 طن يوميًا، ضمن التوجه الوطني نحو الطاقة النظيفة.

كما يجري تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة المتوقفة منذ أكثر من خمس سنوات، من خلال تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا بطاقة إنتاجية 1,200 طن و1,750 طن يوميًا على التوالي، مع خفض استهلاك الطاقة.

وفي شركة مصر لصناعة الكيماويات، يتم إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور بطاقة 10,000 طن سنويًا، و12,000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي، كما تم رفع كفاءة وحدات إنتاج الملح، ومشروع تدشين إنتاج الفلنكات الحاملة لقضبان الحماية (guard rail) لأول مرة في مصر بشركة سيجوارت. كما يتم تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1,000 طن وتحسين جودة المنتج.

و تنفذ شركة اليايات ومهمات وسائل النقل مشروعًا لتجديد خط إنتاج اليايات، إلى جانب منتجات جديدة مثل تيل الفرامل لعربات المترو والسكة الحديد.

أما في شركة مطابع محرم، فيجري تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مصنع تبطين رقائق الألومنيوم. كما تشمل المشروعات بشركة طنطا للكتان إعادة تأهيل مصنع الكتان والخشب الحبيبي وتشغيل خط إنتاج الخشب الملصق (فويل وميلامين). وفي شركة النصر للملاحات، تم الانتهاء من تطوير وحدتي الكسارة وغسيل الملح بملاحة سبيكة في العريش، إلى جانب إنشاء كوبري التغذية لوحدة الغسيل بملاحة بورسعيد، وتأهيل رصيف الشحن البحري.

أكدت الشركة القابضة أن جهود التحسين لم تقتصر على الإنتاج فقط، بل شملت أيضًا السلامة والصحة المهنية والالتزام بالمعايير البيئية، منها تنفيذ مشروع شامل للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة يتضمن وحدات للصرف الصحي والصناعي والتبخير، ومشروع تنفيذ منظومة فلاتر للحد من الانبعاثات بشركة سيناء للمنجنيز التي شهدت أيضا فتح أسواق جديدة لمصنع الجبس و يصدر حاليا أكثر من 60% من إنتاجه، إلى جانب إعادة تأهيل ميناء أبو زنيمة وتعاقد الشركة مع مشغل متخصص لاستغلال الرصيف البحري في تراكي الحفار والقطع البحرية.

يشار إلى أن شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعمل في مجالات وأنشطة متنوعة تشمل: الأسمدة الأزوتية، التعدين، المنتجات الأسمنتية، الكيماويات الأساسية، الملح، الكاوتشوك، الكرتون، مستلزمات النقل، لمبات الإضاءة، والتجارة، بما يضمن تنوعًا في الأنشطة وتكاملًا في سلاسل القيمة، ويعزز من دورها كأحد أعمدة الصناعة الوطنية.