السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام: الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها إحدى ركائز إستراتيجية الوزارة

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي
علياء فوزى

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس أيمن عطيه، محافظ القليوبية، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بالشركات التابعة للوزارة والواقعة في نطاق محافظة القليوبية، والمشروعات الجارية والتوسعات التي تنفذها في مجالات متعددة منها الصناعات الدوائية والمعدنية. كما تطرق اللقاء إلى سبل تعظيم الاستفادة من بعض الأصول بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية ويخدم أبناء المحافظة.

ورحب المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة محافظ القليوبية، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وحرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف المحافظات ومؤسسات الدولة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، انطلاقًا من دورها في دعم التنمية الشاملة. وشدد على أن مشروعات الوزارة لا تستهدف الجانب الاقتصادي فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وخدمة المواطنين ورفع جودة الحياة، مشيرا إلى أن الاستغلال الأمثل للأصول يمثل محورا رئيسيا في استراتيجية عمل الوزارة لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل استفادة وتحسين استثمار الموارد والإمكانات المتاحة لدى الشركات التابعة. 

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطيه، محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة، في مشروعات تنموية وخدمية لصالح المواطنين بما ينعكس بشكل مباشر وملموس على تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام والجهات المعنية من أجل تحويل هذه الأصول إلى مشروعات ذات قيمة مضافة، تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة القليوبية، في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المؤسسي وتكامل الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المتاحة، ودفع مسيرة التنمية على مستوى المحافظة.

اجتماع تنسيق مستمر وزير قطاع الأعمال دعم مشروعات

