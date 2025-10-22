استثمارات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة..تفاصيل

تقترب العاصمة الإدارية من تحقيق إنجازات جديدة مع قرب تسليم أحد أبرز المشروعات التي تهدف إلى تلبية احتياجات قطاع الأعمال والمستثمرين. يضم المشروع أكثر من 300 وحدة متعددة الاستخدامات تشمل مساحات تجارية، وعيادات طبية، ومكاتب إدارية، مع نسبة إنجاز بلغت 95% وتسليم متوقع في الربع الأول من عام 2026. كما يتم العمل على مشروع آخر متكامل مكون من 11 طابقًا يضم وحدات تجارية وشقق فندقية، بنسبة إنجاز حالية تبلغ 65% وتسليم متوقع في الربع الأخير من عام 2026.

ويتميز المشروعان بموقع استراتيجي في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مع تصميمات عصرية ومعايير تشغيلية عالية، لتلبية متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال. كما تم تخصيص 30% فقط من المساحة للبناء، لضمان توازن بين المساحات المفتوحة والمباني، مع خطط دفع مرنة تتضمن مقدم 10% وفترات تقسيط تصل إلى 8 سنوات.

ويعكس المشروعان رؤية لتطوير بيئات استثمارية وسكنية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتعزز مكانة العاصمة الإدارية كوجهة استثمارية واعدة.

ويأتي ذلك ضمن جهود VAI Developments لتقديم مشاريع مبتكرة تدعم رؤية مصر 2030 للتنمية الحضرية.