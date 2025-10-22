قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
استثمارات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة..تفاصيل

أحمد عبد القوى

تقترب العاصمة الإدارية من تحقيق إنجازات جديدة مع قرب تسليم أحد أبرز المشروعات التي تهدف إلى تلبية احتياجات قطاع الأعمال والمستثمرين. يضم المشروع أكثر من 300 وحدة متعددة الاستخدامات تشمل مساحات تجارية، وعيادات طبية، ومكاتب إدارية، مع نسبة إنجاز بلغت 95% وتسليم متوقع في الربع الأول من عام 2026. كما يتم العمل على مشروع آخر متكامل مكون من 11 طابقًا يضم وحدات تجارية وشقق فندقية، بنسبة إنجاز حالية تبلغ 65% وتسليم متوقع في الربع الأخير من عام 2026.

ويتميز المشروعان بموقع استراتيجي في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مع تصميمات عصرية ومعايير تشغيلية عالية، لتلبية متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال. كما تم تخصيص 30% فقط من المساحة للبناء، لضمان توازن بين المساحات المفتوحة والمباني، مع خطط دفع مرنة تتضمن مقدم 10% وفترات تقسيط تصل إلى 8 سنوات.

ويعكس المشروعان رؤية لتطوير بيئات استثمارية وسكنية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتعزز مكانة العاصمة الإدارية كوجهة استثمارية واعدة.

 ويأتي ذلك ضمن جهود VAI Developments لتقديم مشاريع مبتكرة تدعم رؤية مصر 2030 للتنمية الحضرية.

