أخبار البلد

الأرصاد تحذر من طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى في القاهرة 34

الأرصاد: طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 34 درجة
الأرصاد: طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 34 درجة
عبد الفتاح تركي

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع طقس معتدل الحرارة في أول الليل يميل إلى البرودة في آخره، خاصة على المناطق الصحراوية وشمال البلاد.

وأكدت الهيئة في بيانها أن الطقس سيشهد استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار مقارنة بالأيام السابقة، فيما تزداد نسب الرطوبة ليلًا على بعض المناطق، وهو ما يجعل الشعور بالحرارة أعلى مما تسجله درجات الحرارة الفعلية خلال ساعات النهار.

شبورة مائية صباحًا على الطرق والمحاور

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، وتقليل السرعة حفاظًا على السلامة العامة، مع الالتزام بتعليمات المرور لتفادي الحوادث المحتملة الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر غدًا

وفيما يخص الحالة الجوية فوق المسطحات المائية، أوضحت الأرصاد أن البحر المتوسط يشهد حالة خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون أيضًا في حالة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية، مما يجعل حالة الملاحة البحرية مستقرة في البحرين دون تأثيرات جوية قوية أو اضطرابات في حركة السفن.

درجات الحرارة غدًا على محافظات مصر

وفيما يأتي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف محافظات ومدن الجمهورية:

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3421
العاصمة الإدارية3420
6 أكتوبر3320
بنها3321
دمنهور3120
وادي النطرون3320
كفر الشيخ3220
المنصورة3321
الزقازيق3420
شبين الكوم3320
طنطا3320
دمياط2922
بورسعيد3022
الإسماعيلية3420
السويس3420
العريش2916
رفح2917
رأس سدر3117
نخل2912
كاترين2611
الطور3119
طابا3116
شرم الشيخ3323
الإسكندرية3220
العلمين3119
مطروح2919
السلوم2819
سيوة3018
رأس غارب3222
الغردقة3422
سفاجا3322
مرسى علم3423
شلاتين3323
حلايب3024
أبو رماد3123
رأس حدربة3024
الفيوم3420
بني سويف3519
المنيا3516
أسيوط3618
سوهاج3720
قنا3722
الأقصر3822
أسوان3823
الوادي الجديد3718
أبوسمبل3723

درجات الحرارة على العواصم العربية

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية:

المدينةالعظمىالصغرى
مكة4129
المدينة4025
الرياض3723
المنامة3625
أبوظبي3727
الدوحة3725
الكويت3722
دمشق2308
بيروت2515
عمّان2814
القدس2712
غزة2717
بغداد3724
مسقط3827
صنعاء2211
الخرطوم3925
طرابلس2822
تونس2622
الجزائر2618
الرباط2811
نواكشوط4127

درجات الحرارة على مدن وعواصم العالم

أما عن أبرز مدن العالم، فجاءت درجات الحرارة على النحو الآتي:

المدينةالعظمىالصغرى
أنقرة2106
إسطنبول2107
إسلام آباد2411
نيودلهي3021
جاكرتا3324
بكين1403
كوالالمبور3025
طوكيو1912
أثينا2214
روما2213
باريس1507
مدريد2214
برلين1610
لندن1206
مونتريال1206
موسكو0703
نيويورك1507
واشنطن1707
أديس أبابا3420

استقرار نسبي وتحذيرات محدودة من الأرصاد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، دون توقعات بظواهر جوية حادة أو أمطار، موصية بمتابعة النشرات الجوية اليومية تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

طقس الغد في مصر حالة الطقس الخميس درجات الحرارة اليوم الأرصاد الجوية الشبورة المائية طقس القاهرة اليوم حالة البحر الأحمر والمتوسط درجات الحرارة في الصعيد النشرة الجوية أخبار الطقس اليوم

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

