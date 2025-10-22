البلكونة وقعت.. مصرع سيدة مسنة في انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

لقيت سيدة مسنة تبلغ من العمر 83 عاما، مصرعها على إثر انهيار شرفة منزلها بالطابق الثاني في منطقة الظاهرية التابعة لحي شرق الإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما، تلقت مديرية امن الاسكندرية اخطارا من قسم شرطة الرمل ثان يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم، مأهول بالسكان، بشارع الأحدب بمنطقة الظاهرية، ووجود مصابة.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم والحماية المدينة رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ بمنطقة الظاهرية بشارع الأحدب، ووجود مصابة

وفرضت قوات الامن كردونا أمنيا لحماية المارة، وكشفت المعاينة الاولية عن سقوط شرفة بالطابق الثاني بالعقار محل الواقعة ما أسفر عن وفاة "جليلة.ج.ع.ع"83 عاما، متأثرة بإصابتها جراء الاصطدام عقب السقوطها.

تحرر محضر بالواقعة بقسم ثاني الرمل، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها في الواقعة.