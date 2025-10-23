مي فاروق تتألق غدًا في حفل جديد ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة

تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي مميز غدًا الجمعة 24 أكتوبر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير ينتظر صوتها الطربي الأصيل.

ومن المقرر أن تقدم مي فاروق خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياتها التي اشتهرت بها، إلى جانب مختارات من روائع الزمن الجميل التي تتميز بأدائها لها بروح معاصرة، منها أعمال للسيدة أم كلثوم ووردة وعبدالحليم حافظ.

ويأتي هذا الحفل ضمن برنامج مهرجان الموسيقى العربية الذي يواصل في دورته الجديدة الاحتفاء برواد الفن العربي الكلاسيكي والمعاصر، بمشاركة نخبة من أهم الأصوات على الساحة الغنائية.

وتعرب مي فاروق عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان الذي تعتبره “منبرًا للحفاظ على الهوية الموسيقية العربية”، مؤكدة أن جمهور الأوبرا “ذو ذائقة فنية رفيعة تستحق كل التقدير”.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.