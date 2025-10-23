الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة إيجل نوار

استأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي عند الرابعة والرابع مساء اليوم الخميس تدريباته بلا راحة استعدادا لمباراة إيجل نوار بطل بوروندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق إيجل نوار في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحسم الأهلي مباراة الذهاب في بوروندي بالفوز بهدف للاشيء ليضع قدما في دور المجموعات من البطولة.

وكان الأهلي قد تغلب مساء أمس على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، ونظرا لضيق الوقت بين مباراتي زعيم الثغر وبطل بوروندي قرر ييس توروب استئناف التدريبات اليوم بلا راحة.



