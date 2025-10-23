تعليم الإسكندرية: التحقيق في تعدي طالبات على زميلتهن بالمدرسة

كشف الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية واقعة تعدي بعض الطالبات على إحدى زميلاتهم، بمدرسة الشيخ زايد الرسمية لغات بمنطقة العوايد التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وقال أبوزيد إن الطالبة المعتدى عليها إصابتها بسيطة ناتجة عن شجار مع زملائها، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للطالبة وإحالة الأمر للتحقيق.

وشدد أبوزيد على اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة بلائحة المدرسة تجاه الطالبات المتسببات في الأمر، مؤكدا وجود الإشراف في الأدوار وتواجد المدرسين ما سهل معرفة الواقعة بشكل تفصيلي.

وأكد أن سيتابع التحقيق في الواقعة لمعرفة أسبابها وحساب كل المقصرين.