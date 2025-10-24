أخبار الوادي الجديد| تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الوادي الجديد وقطاع الدعوة بالأزهر.. واستقرار أسعار السلع الغذائيه

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الوادي الجديد وقطاع الدعوة بالأزهر

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتفعيل الشراكات الهادفة بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدينية، وافق مجلس جامعة الوادي الجديد، برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، على تجديد بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة وقطاع الدعوة بالأزهر الشريف، ممثلًا في مجمع البحوث الإسلامية – الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني – منطقة الدعوة والإعلام الديني بمحافظة الوادي الجديد.

وجرى توقيع البروتوكول بين الدكتور عمر عبدالكريم علي، مدير المنطقة ورئيس لجنة الفتوى، ممثلًا عن الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلًا عن جامعة الوادي الجديد، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الوعي الديني الوسطي بين طلاب الجامعة، وترسيخ مفاهيم الفكر المستنير الذي يدعو إليه الأزهر الشريف، إلى جانب مكافحة الفكر المتطرف ومواجهة الإرهاب الفكري من خلال تنفيذ برامج توعوية، ولقاءات حوارية، وورش عمل تثقيفية داخل كليات الجامعة ومراكزها البحثية. كما يتضمن التعاون تنظيم ندوات تثقيفية ودورات تدريبية لرفع الوعي بالقضايا الدينية والمجتمعية المعاصرة، وتحصين الشباب من الأفكار المنحرفة التي تستهدف عقولهم.

وأكد الجانبان، أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم الدولة لجهود نشر الفكر الوسطي المعتدل وبناء شخصية الطالب الجامعي على أسس علمية ودينية متوازنة، قادرة على التمييز بين الحق والباطل، ومؤهلة للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وتسعى جامعة الوادي الجديد، من خلال هذا البروتوكول، إلى توسيع نطاق أنشطتها المجتمعية والدعوية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وبخاصة الأزهر الشريف، لما له من دور محوري في نشر قيم التسامح، وتعزيز الانتماء الوطني، وتحقيق الأمن الفكري والمجتمعي بين فئات الشباب داخل المحافظة.

تأتي جامعة الوادي الجديد ضمن الجامعات الحديثة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمة المجتمع وتنمية الوعي الطلابي، عبر شراكات مؤسسية مع مؤسسات الدولة الدينية والتعليمية لتحقيق الأمن الفكري.

أسعار السلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد اليوم الخميس



تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وذلك في ظل جهود مكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المتابعة اليومية على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتوافر السلع التموينية والغذائية بجميع القرى والمراكز، خاصة في المناطق النائية.

كما تعمل المحافظة على توسيع المبادرات المحلية التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، من خلال فتح منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتنظيم معارض موسمية للمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة بالتعاون مع الجهات المعنية والمزارعين المحليين.

وفيما يلي أحدث الأسعار المتداولة في أسواق المحافظة اليوم:

أسعار الحبوب والبقوليات

سكر (1 كجم): 28 جنيهًا – مكرونة (400 جرام): 14 جنيهًا – فول بلدي (1 كجم): 30 جنيهًا – لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا – شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا – شكارة شعرية: 190 جنيهًا – دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا.

أسعار الزيوت والسمن

زيت طعام (1 لتر): 55 جنيهًا – سمن (1 كجم): 65 جنيهًا – سمن (2 كجم): 130 جنيهًا.

منتجات الألبان:

جبن أبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا – جبن أبيض (500 جرام): 45 جنيهًا.

أسعار البروتينات:

لحم بلدي (1 كجم): 290 – 340 جنيهًا – دواجن بيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا – كرتونة بيض: 150 جنيهًا.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، بالتعاون مع مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين اليومية بأسعار عادلة، ودعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة في جميع مراكز المحافظة.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم



تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الدواجن والبيض، بالتزامن مع تزايد حركة الإقبال من المواطنين على الشراء استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع، حيث يحرص الأهالي على توفير احتياجات أسرهم من المواد الغذائية الأساسية.

أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد

وفقًا للأسعار المتداولة داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 75 و80 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام، في حين استقرت الفراخ البلدي عند 125 جنيهًا للكيلو، مع وفرة كبيرة في المعروض وجودة عالية للمنتجات المحلية.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا نسبيًا كذلك، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 155 جنيهًا، والبيض الأحمر 165 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيض البلدي حول 170 جنيهًا للكرتونة، وسط إقبال واضح من المستهلكين لشراء احتياجاتهم اليومية.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة توسع مشروعات الإنتاج الداجني داخل المحافظة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في زيادة حجم المعروض وتقليل الاعتماد على النقل من المحافظات المجاورة. كما أسهمت المزارع الحديثة المنتشرة في مراكز الخارجة والداخلة والبلدات الزراعية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد عدد من التجار أن المناخ الصحراوي النقي لمحافظة الوادي الجديد ساعد في تحسين جودة اللحوم البيضاء والبيض المنتج محليًا، مشيرين إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير قطاع الدواجن والثروة الحيوانية من خلال دعم الأعلاف، وتوفير التحصينات البيطرية، ومساندة صغار المربين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان ثبات الأسعار ومنع أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار، فيما تعكس مؤشرات السوق الحالية نجاح جهود الدولة في تحقيق وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويدعم الأمن الغذائي بالمحافظة.