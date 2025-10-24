قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء تجيب
صحيفة: مسؤولون أمريكيون أخبروا حليفا عربيا بأن إسرائيل خرجت عن السيطرة
ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه بطرق طبيعية

ريهام قدري

ماسك الأرز لفرد الشعر من الوصفات الطبيعية المشهورة في العناية بالشعر، لأنه يساعد على تنعيم الشعر وتقويته وتقليل الهيشان بفضل احتوائه على النشا والمعادن المفيدة. إليك الطريقة بالتفصيل 

 المكونات:

نصف كوب أرز أبيض (مغسول جيدًا).

كوب ونصف ماء.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة مايونيز أو زبادي (اختياري للمزيد من الترطيب).

 الطريقة:

1. اسلقي الأرز في الماء حتى ينضج جيدًا ويصبح طريًا.

2. صفي الأرز واحتفظي بالماء إن أردتِ استخدامه كغسول لاحقًا.

3. ضعي الأرز المسلوق في الخلاط مع القليل من الماء حتى يصبح كريميًا.

4. أضيفي إليه الزيت والمايونيز أو الزبادي وامزجي جيدًا حتى يصبح قوامه ناعمًا ومتجانسًا.

- طريقة الاستخدام:

1. اغسلي شعرك بالشامبو وجففيه قليلًا بمنشفة.

2. وزّعي الماسك على الشعر خصلة خصلة من الجذور حتى الأطراف.

3. غطي شعرك بـ بونيه بلاستيك أو فوطة دافئة.

4. اتركي الماسك لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

5. اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر ثم استخدمي البلسم أو السيروم كالمعتاد.

 الفوائد:

يفرد الشعر طبيعيًا ويقلل التجعد.

يرطب الشعر بعمق ويزيد لمعانه.

يقوي البصيلات بفضل الأحماض الأمينية في الأرز.

يعطي الشعر ملمسًا حريريًا عند المداومة عليه مرة أسبوعيًا.

