مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم.. انتشار مكثف لرجال المرور

ندى سويفى

شهدت شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة على أغلب الطرق، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لضمان انتظام حركة السيارات وسلامة المواطنين.

الحالة المرورية في القاهرة

جاءت الحركة المرورية جيدة على عدد من المحاور الرئيسية بالعاصمة، من بينها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى ميادين وسط البلد مثل روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض.

كما شهد كورنيش النيل حركة ميسّرة خاصة في الاتجاه القادم من المعادي وحلوان والمتجه إلى الملك الصالح.

الحالة المرورية في الجيزة

أما في محافظة الجيزة، فسجلت شوارع المدينة مرونة نسبية في حركة السيارات، خصوصًا في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة بها، ولا سيما شارع المحور المركزي.

بينما شهد شارع الهرم بعض التباطؤ المروري نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب زحام ملحوظ في مناطق المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية للتعامل مع أي طوارئ، مع استمرار تشغيل الخط الساخن 01221110000 لتلقي البلاغات واستغاثات المواطنين على مدار الساعة.

سيولة مرورية المرور الحالة المرورية

