مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
الصناعة ترحب بأية استثمارات جديدة تدفع عجلة صناعة السيارات المصرية

استقبل المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قوة العلاقات التي تربط بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية ولا سيما مجالي الصناعة والنقل، مشيداً بجودة الصناعة الألمانية والتي تمثل نموذجاً يُحتذى به للصناعة المتقدمة التي تحرص مصر على نقلها للصناعة المحلية والاستفادة منها.

وأوضح الوزير أن شركة ليوني الألمانية المتخصصة في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات وقعت منذ عام عقداً لإقامة مصنع في مدينة الروبيكي للجلود، وانتهت من تجهيزه وسيتم افتتاح المصنع في غضون أيام وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد المصري حيث يعد هذا المصنع ثاني مصنع لشركة ليوني في مصر.

وقال الوزير إن وزارة الصناعة ترحب بأي تعاون بناء جاد مع الشركات العالمية والألمانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر لتصنيع السيارات، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير إلى جانب ارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع مختلف دول العالم يمكنها تصدير السيارات إليها، كما أن مصر بها اقتصاد قوي وآمن ومستدام إلى جانب نظام محوكم وميسر لإتاحة الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين الصناعيين وأيدي عاملة مدربة وماهرة وقوانين وتشريعات تحمي مصالح المستثمرين المصريين والأجانب، كما يعمل في السوق المصري عدد كبير من شركات تصنيع السيارات العالمية مثل مرسيدس وBMW وجنرال موتورز ونيسان وبيجو وهيونداي وجي إم وBYD وفوتون وجيلي.

وأكد الوزير أن شركات تصنيع السيارات في مصر تتلقى كافة أشكال الدعم من الحكومة المصرية، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة أطلقت مؤخراً البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات الذي يقدم للمستثمرين حزمة حوافز ضخمة.

ولفت الوزير إلى أن مشروعات التعاون بين البلدين في مجال النقل تسير على قدمٍ وساق في مجالات إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ وحفر أنفاق المترو وغيرها من المشروعات الكبرى.

ومن جانبه أكد  يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة أن هناك اهتماماً كبيراً من المستثمرين الألمانيين سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة بضخ استثمارات في مصر، مشيداً بجهود مصر في عقد قمة شرم الشيخ للسلام بحضور رؤساء مختلف الدول والتي حرص المستشار الألماني على المشاركة بها ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث مستقبل التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

