يورتشيتش: فخور بصناعة التاريخ مع بيراميدز

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه لم يكن يتوقع تحقيق كل هذه الإنجازات خلال فترة قصيرة منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وقال يورتشيتش خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "بكل صراحة، لم أفكر نهائيًا في تحقيق كل هذه الإنجازات خلال هذه الفترة الوجيزة، جئت إلى مصر ولم يكن أحد يعرفني، لكني كنت أمتلك طموحًا كبيرًا، وأنا فخور جدًا بما تحقق وبكل كلمات الشكر والثناء التي أسمعها لي ولفريقي".

وأضاف المدير الفني الكرواتي: "كنت سعيدًا جدًا بعد جلستي الأولى مع مسؤولي بيراميدز بسبب طموحهم الكبير في تحقيق البطولات، ومنذ اليوم الأول قدمت كل ما في وسعي، واستطعت التتويج بالألقاب بفضل الدعم الكبير من مجلس الإدارة والجهاز المعاون وقدرات اللاعبين، والجميع ساعدني حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن".

وأوضح يورتشيتش أن ما تحقق يعد إنجازًا تاريخيًا بالنسبة له وللنادي، قائلًا: "هذا إنجاز ضخم بالنسبة لي، لأنني توجت مع بيراميدز بالألقاب الأولى في تاريخه، والوصول لهذه المرحلة احتاج إلى عمل جاد وجهد يومي، وفي كرواتيا نؤمن بالعمل المستمر لتحقيق النتائج، وقد طبقت هذه الطريقة هنا مع فريقي، ومع وجود لاعبين على أعلى مستوى نجحنا في اعتلاء منصات التتويج".