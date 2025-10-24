عارفة عبد الرسول تكشف لصدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم شمشون ودليلة مع مي عمر وأحمد العوضي

كشفت الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول عن كواليس مشاركتها في فيلم شمشون و دليلة مع النجم أحمد العوضي و النجمة مش عمر

قالت عارفة عبد الرسول في تصريحات لصدي " بجسد شخصية والدة أحمد العوضي و انتهيت من تصوير مشاهدي في الفيلم و الفيلم مليئ بالمفاجات"

و اختتمت عارفة عبد الرسول أن كواليس العمل مليئ بالتعاون و الإيجابية و سعيدة بالتعاون مع كل فريق العمل

فيلم شمشون ودليلة، تدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق والرومانسية، ويتناول العمل قصة مستوحاة من الأسطورة الشهيرة "شمشون ودليلة" ولكن برؤية عصرية ومعالجة درامية جديدة.

فيلم شمشون ودليلة تدور في اطار أكشن كوميدي و من تأليف محمود حمدان، إخراج رؤؤف السيد ، إنتاج أحمد السبكي ، كريم السبكي ، يشارك في العمر بجانب العوضي و مي كل من خالد الصاوي ، عصام السقا ، أحمد عصام السيد ، و غيرهم كثير من النجوم



يذكر أن آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول مسلسل يوميات عيلة كواك.



يوميات عيلة كواك مسلسل لايت بطولة إسلام فوزي و زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد وعارفة عبد الرسول وعدد كبير من الفنانين والوجوه الجديدة، من تأليف الزهراء عصام ، إخراج وليد محمود