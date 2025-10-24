قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
بيطرى أسوان: لا صحة لوجود حيوانات مفترسة..ولجنة مختصة تتحقق ميدانياً
أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح: لا يمكن أن نقف ضده
«الإيمان والأسرار».. قداسة البابا يوضح شروط الوحدة الحقيقية ويؤكد: الطريق ليس سهلا دون حوار لاهوتي
بسبب خطأ في المناورات.. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والجيش بألمانيا
في مؤتمر الكنائس العالمي.. قداسة البابا: أدعوكم أن تتعرفوا على بلادنا مصر بتاريخها العريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع 2طن لحوم من وزارة الأوقاف على الأسر الأكثر إحتياجاً بأسوان

صكوك الأضاحى
صكوك الأضاحى
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الأوقاف بقيادة الشيخ سمير خليل وكيل الوزارة لتسليم لحوم صكوك الأضاحى الواردة من وزارة الأوقاف بإجمالى 2 طن.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم البلدية على الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المراكز والمدن .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهرى على الإستمرار فى تنفيذ مشروع صكوك الأضاحى.

صكوك الأضاحى

وأكد محافظ أسوان على أهمية هذا المشروع الفعال الذى يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتى الأقاف والتضامن الإجتماعى ودوره فى تعزيز روح التكافل الإجتماعى وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية بمختلف القرى والمناطق البعيدة والنائية ، وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل مع الجهود التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء ، وخاصة فى القرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "  ، بما يساهم فى تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً .

فى ضوء ما تم نشره على صفحات التواصل الإجتماعى عن وجود حيوانات مفترسة أو برية ، وكذا وجود حالات عقر فى منطقة خور عواضة بمدينة أسوان.

فقد أكد الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان بأنه بناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لسرعة التدخل فقد تم توجيه لجنة من الإدارة برئاسة الدكتور محمد حسين ، والدكتورة أسماء سلامة للوقوف ميدانياً من أرض الواقع على هذه حقيقة هذه الوقائع والتواصل المباشر مع أهالى المنطقة .

ولفت إلى أنه بعد المعاينة الميدانية تبين وجود حيوان ضال تم التخلص منه بواسطة الأهالى ، وأنه لا صحة تماماً من وجود حيوانات مفترسة أو برية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

الصين

وزير التجارة الصيني: بكين وواشنطن قادرتان على تسوية الخلافات التجارية

نتنياهو

حابس الشروف: واشنطن تضغط على إسرائيل لمنع مخطط ضم الضفة الغربية

المتحف المصري الكبير

منة هيكل: جناح توت عنخ آمون تجربة فريدة تحاكي رحلة الملك إلى الأبدية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد