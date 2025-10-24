توزيع 2طن لحوم من وزارة الأوقاف على الأسر الأكثر إحتياجاً بأسوان

أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الأوقاف بقيادة الشيخ سمير خليل وكيل الوزارة لتسليم لحوم صكوك الأضاحى الواردة من وزارة الأوقاف بإجمالى 2 طن.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم البلدية على الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المراكز والمدن .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهرى على الإستمرار فى تنفيذ مشروع صكوك الأضاحى.

صكوك الأضاحى

وأكد محافظ أسوان على أهمية هذا المشروع الفعال الذى يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتى الأقاف والتضامن الإجتماعى ودوره فى تعزيز روح التكافل الإجتماعى وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية بمختلف القرى والمناطق البعيدة والنائية ، وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل مع الجهود التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء ، وخاصة فى القرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، بما يساهم فى تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً .

فى ضوء ما تم نشره على صفحات التواصل الإجتماعى عن وجود حيوانات مفترسة أو برية ، وكذا وجود حالات عقر فى منطقة خور عواضة بمدينة أسوان.

فقد أكد الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان بأنه بناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لسرعة التدخل فقد تم توجيه لجنة من الإدارة برئاسة الدكتور محمد حسين ، والدكتورة أسماء سلامة للوقوف ميدانياً من أرض الواقع على هذه حقيقة هذه الوقائع والتواصل المباشر مع أهالى المنطقة .

ولفت إلى أنه بعد المعاينة الميدانية تبين وجود حيوان ضال تم التخلص منه بواسطة الأهالى ، وأنه لا صحة تماماً من وجود حيوانات مفترسة أو برية.