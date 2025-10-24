وزير الشباب يشارك في افتتاح منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي للسكان والتنمية

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي للسكان والتنمية، لمناقشة قضايا السكان والتنمية المستدامة وتمكين الشباب، والمقام علي مدار يومي (٢٤، ٢٥) أكتوبر ٢٠٢٥ بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و أيُّوي فوميو، سفير اليابان بمصر، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد الصمّادي، الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، البروفيسور تاكيمي كيزو رئيس منتدى البرلمانيين الآسيويين، ووزير الصحة والسكان الياباني الأسبق دومينيك ألين، ونائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي العربي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ورئيسة المجلس القومي للسكان، ولفيف من القيادات والمسؤولين المهتمين بقطاع السكان والتنمية، وبمشاركة واسعة عربية وآسيوية، وممثلي الهيئات الدولية وشركاء التنمية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغاً بقضية السكان والتنمية في إطار رؤية مصر 2030، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تعزيز الوعي السكاني والصحي والتنموي لدى الشباب من خلال برامج التثقيف المجتمعي، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهات الشريكة في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية التي تستهدف نشر الثقافة السكانية والصحية، ودعم الشباب والفتيات في مختلف المحافظات، مؤكدًا أهمية بناء قدرات الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار “صبحي” إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها 2025–2032 على دمج البعد السكاني في السياسات الشبابية، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، ودعم مسار التنمية الوطنية الشاملة.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين البرلمانيين العرب والآسيويين في هذا المنتدى يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول السياسات السكانية والتنموية، مشدداً على أن مصر تظل نموذجاً في دعم الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

