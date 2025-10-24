قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب يشارك في افتتاح منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي للسكان والتنمية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي للسكان والتنمية، لمناقشة قضايا السكان والتنمية المستدامة وتمكين الشباب، والمقام علي مدار يومي (٢٤، ٢٥) أكتوبر ٢٠٢٥ بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و أيُّوي فوميو، سفير  اليابان بمصر، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي، عضو مجلس الشيوخ،  ومحمد الصمّادي، الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، البروفيسور تاكيمي كيزو رئيس منتدى البرلمانيين الآسيويين،  ووزير الصحة والسكان الياباني الأسبق دومينيك ألين، ونائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي العربي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ورئيسة المجلس القومي للسكان، ولفيف من القيادات والمسؤولين المهتمين بقطاع السكان والتنمية، وبمشاركة واسعة عربية وآسيوية، وممثلي الهيئات الدولية وشركاء التنمية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغاً بقضية السكان والتنمية في إطار رؤية مصر 2030، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تعزيز الوعي السكاني والصحي والتنموي لدى الشباب من خلال برامج التثقيف المجتمعي، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهات الشريكة في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية التي تستهدف نشر الثقافة السكانية والصحية، ودعم الشباب والفتيات في مختلف المحافظات، مؤكدًا أهمية بناء قدرات الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار “صبحي” إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها 2025–2032 على دمج البعد السكاني في السياسات الشبابية، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، ودعم مسار التنمية الوطنية الشاملة.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين البرلمانيين العرب والآسيويين في هذا المنتدى يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول السياسات السكانية والتنموية، مشدداً على أن مصر تظل نموذجاً في دعم الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة وزارة الرياضة أشرف صبحي البرلمان العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد