الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

مرت 75 دقيقة من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونادي ديكيداها الصومالي وتشير النتيجة إلى تقدم الفارس الأبيض بنتيجة 1-0، في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية على ستاد السلام.

وسجل الجزيري هدف نادي الزمالك في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح الزمالك

وفي الدقيقة 64 أهدر محمد السيد ركلة جزاء تصدى لها حارس المرمى بعد ان احتسبها الحكم على مدافع الفريق الصومالي لتصديه للكرة بيده.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب الزمالك على مجريات اللقاء وسط إضاعة أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى الفريق الصومالي، إلا أن تألق حارس المرمى والحظ أمام لاعبي الزمالك وراء إهدار تلك الفرص.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن  التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية على ستاد السلام.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

نادي الزمالك الزمالك ديكيداها الصومالي

