فن وثقافة

سبب إخفاء منة شلبي لخبر زواجها من المنتج أحمد الجنايني

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
أوركيد سامي

تعجب كثيرون من إخفاء الفنانة منة شلبي لخبر زواجها من المنتج أحمد الجنايني في البداية، رغم انتشار وثيقة زواج منسوبة لهما عبر السوشيال ميديا، قبل أن تخرج لاحقا وتؤكد الخبر رسميا.

مصدر مقرب من الفنانة منة شلبي، أكد لـ"صدى البلد" أن منة تفضل إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام، وأن يكون تركيز الجمهور معها منصبا على أعمالها الفنية فقط.

وأضاف أنها كانت ستعلن عن الخبر في الوقت المناسب لها، ولكن انتشاره وتسريب وثيقة الزواج؛ سرَّع في نشر الخبر الذي كانت تتمنى أن تعلنه بنفسها.

ورفضت منة شلبي، منذ أيام، تأكيد أو نفي أنباء ارتباطها، وحين سئلت عن الزواج، قالت "يا مسهل"، رغم أنها كانت متزوجة بالفعل من المنتج أحمد الجنايني، قبل أن تضطر للتراجع وإعلان زواجها رسميا بعد انتشار الخبر على السوشيال ميديا وتسريب وثيقة زواجها.

زواج منة شلبي 

تصدرت الفنانة منة شلبي، مؤشرات البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية؛ بعد تأكيدها لخبر زواجها من المنتج أحمد الجنايني. 

وتساءل الكثيرون عن فارق العمر بين منة شلبي، وزوجها أحمد الجنايني، فكلاهما عمره 43 عاما، ولكن الفارق بينهما بضعة أشهر فقط. 

أحمد الجنايني مواليد 2 نوفمبر عام 1982، بينما منة شلبي، مواليد 24 يوليو 1982، أي أن الأخيرة تكبره فقط بـ 4 أشهر و8 أيام. 

وكان ردّ منة شلبي على أنباء زواجها مؤخراً، وكونها أحدث عروس بالوسط الفني، غير قاطع، حيث قالت: "قولوا يا رب".

منة شلبي 

حضرت الفنانة منة شلبي حفل افتتاح وندوة تكريمها في مهرجان الجونة، يوم 16 أكتوبر الحالي، وذلك بعد منحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

وفي ندوة تكريمها حرص العديد من الفنانين والمشاهير على والحضور، وكان في مقدمة الصفوف، المنتج أحمد الجنايني، الذي حرص على حضور ندوتها كاملة.

وعبّرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "كلمة إبداعي كانت كبيرة بالنسبة لي، لأن جزءًا كبيرًا من عمري وحياتي مكرّس للعمل، فأنا أعمل منذ كان عمري 16 عامًا، ولو في أي ارتباط في حياتي فهو ارتباطي بالفن، أنا تزوجت شغلي طول عمري".

وأضافت منة شلبي خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "كل دور عملته بمثابة ابني، أراعيه وأمنحه وقتًا ومساحة أكبر مما أمنحه لنفسي، منذ لحظة موافقتي على الفيلم وحتى نهايته، فهو بالنسبة لي مثل ابني".

