قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار في الثامنة من مساء غد السبت على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي ٢0 لاعبًا هم: محمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.