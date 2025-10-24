بفستان وردي فاتح.. يسرا تتألق في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025

تألقت النجمة الكبيرة يسرا بإطلالة أنيقة وجذابة خلال حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي 2025، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الوردي الفاتح جدًا بتصميم الأوف شولدر الذي أبرز أناقتها المعهودة.

الفستان صُمم من قماش الجومية المطرز بالكامل باللون الوردي الباهت، وزُيّن بتفاصيل لامعة من الترتر والخرز الفضي الهادئ، ما أضفى عليه لمسة من الرقي والفخامة على السجادة الحمراء.

مجوهرات ماسية تكمل الإطلالة الراقية

أكملت يسرا إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الماسية الفاخرة التي أضافت بريقًا لافتًا إلى مظهرها، فظهرت بإطلالة متكاملة جمعت بين النعومة والترف، لتؤكد مكانتها كإحدى أيقونات الأناقة في المهرجانات الفنية.

ليلة فنية بامتياز على السجادة الحمراء

شهد حفل الختام حضور نخبة من نجوم الفن والسينما من مصر والعالم العربي، من بينهم نيللي كريم، أحمد مالك، هنا شيحة، ومايان السيد، الذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم المميزة أمام عدسات المصورين.

أجواء احتفالية وتكريم للأفلام الفائزة

تُقام فعاليات ختام مهرجان الجونة وسط أجواء فنية واحتفالية مبهجة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمخرجين والمنتجين والنقاد، إلى جانب ضيوف عالميين، حيث يتم الإعلان عن الجوائز الرسمية لمختلف مسابقات المهرجان.

يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثامنة انطلق يوم 16 أكتوبر ويختتم فعالياته اليوم 24 أكتوبر، بعد أن قدّم تجربة سينمائية غنية ومتنوعة تضمنت عروض أفلام من مختلف دول العالم، إلى جانب جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت قضايا صناعة السينما وتطورها في المنطقة العربية.