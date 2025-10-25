تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية .. تفاصيل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 270 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 17 وحتى 23 أكتوبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على افتتاح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء مصنعًا لتصدير الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بجمصة بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، بينما عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع نظيره السوداني الدكتور عصمت القرشي، وزير الزراعة، بحضور بعض مسئولي الوزارتين، لبحث سُبل تعزيز وتعميق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاع الزراعي

كما التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نوريا سانز مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك للحفاظ على التراث الزراعي والمعارف البيئية المتوارثة في المناطق الواحية بمصر.

بينما افتتح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات المعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك "أجرينا 2025"، كما أطلق مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقى الثقافي الثاني بهدف تعزيز منظومتي الحجر الزراعي وسلامة الغذاء، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث افتتح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس المركز، فعاليات الملتقى الذي تميز بطابعه الوطني والعربي، مشيدًا بالإنجازات العلمية والمؤسسية البارزة.

ووقع كل من الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس محمد عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لتنفيذ مشروع "إقامة مجتمع تنموي ذكي" بمنطقة الباغة بمدينة رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، كما سلط رئيس المركز الضوء على 75 عامًا من الإنجازات في تنمية الموارد المائية خلال أسبوع القاهرة للمياه، كذلك كثف المركز جهوده بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتنفيذ أعمال حصر وتصنيف الأراضي في المناطق المجاورة لبحيرات توشكى والمناطق المستهدفة بالتوسع الزراعي.

واستضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فعاليات الورشة التدريبية الوطنية الأولى ضمن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية، كما استضافت أيضا اجتماعا موسعا، مع البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، لمناقشة جهود وآليات عمل مشروع التنمية الزراعية المستدامة في صعيد مصر (ستار) المموّل من الصندوق.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تحديث ونشر التقرير النصف سنوي الأول لعام 2025 على قاعدة بيانات المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) عبر نظامها الإلكتروني WAHIS، كما كثفت الهيئة حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها ومنافذ التداول بالمحافظات، خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، كذلك اختتمت فعاليات الدورة التنشيطية لأعمال فرق التقصي والترصد (الكاهو)، والتي نظمتها الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة لتدريب فرق الكاهو بمحافظتي الغربية والمنوفية، كما نفذت أكثر من 2,800 ندوة ولقاء توعوي بجميع المحافظات، استعدادًا لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مشروع حصر ومكافحة مرض العفن في البطاطس، عن الانتهاء من فحص جميع تقاوي "الثلاجات الكسر المحلي" المخصصة لزراعة العروة الشتوية التصديرية من محصول البطاطس لموسم (2025/2026)، وذلك بكمية تتجاوز 320 ألف طن، كما شارك علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في فعاليات المهرجان الرابع للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، وذلك نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

فيما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 385 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، ونظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية وبالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية مكثفة بعنوان: "تربية وإنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية لمجابهة التغيرات المناخية"

كما كثف مركز الزراعات التعاقدية جهوده، بعقد سلسلة من الورش والندوات التوعوية والزيارات الميدانية المكثفة التي شملت مؤخرا محافظات: الدقهلية، سوهاج، وأسيوط، وذلك في إطار تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، كذلك أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية بقرية بني مجدول بمحافظة الجيزة، ضمن مشروع القوافل الذي ينفذها المشروع بتمويل من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فى جلسة نقاشية، بمهرجان النباتات الطبية والعطرية الرابع حول متطلبات سلامة الغذاء للنباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها وفق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية، كما شارك فى فاعليات "كايرو هب" والمنظمة من قبل جمعية حماية المحاصيل "كروب لايف أفريقيا والشرق الأوسط "، كما تم تكريم المعمل لإدراجه كمعمل مرجعى لمنظمة الكوميسا فى مجال تحليل سلامة الغذاء، كما شارك في برنامج تدريبى لفترات ما قبل الحصاد، والمنظم من قبل جمعية حماية المحاصيل "كروب لايف إيجيبت"، وبلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل هذا الأسبوع حوالي 5000 عينة.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.