أخبار البلد

"الزراعة" تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

حماية الماشية
شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أعمال الحملة القومية لتحصين  الماشية، ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين.


ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف جهود التحصين الوقائي والرقابة الوبائية، لضمان خلو البلاد من الأمراض العابرة للحدود، وتوفير لحوم وألبان آمنة للمواطنين، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم لمربي الثروة الحيوانية.


وشدد فاروق إلى ضرورة أن تصل حملات التحصين إلى جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية والمناطق النائية، وضمان التغطية الشاملة لحماية ماشية المربين في الريف والمزارع، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الحملة في جميع المحافظات، لافتا الى أهمية التركيز على توعية المربين بأهمية التحصين، من خلال ندوات التوعية، وحملات طرق الأبواب، والمواد الدعائية، فضلا عن مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن جهته أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة بدأت العمل من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة بجميع القرى والمراكز، حيث تستهدف تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد المرضين، مشيرا الى أن الهيئة وفرت جميع اللقاحات المعتمدة والمبردات والمستلزمات البيطرية اللازمة للحملة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري في المحافظات، مع تكثيف المرور الميداني من خلال فرق الإشراف المركزية والفرعية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف أن الهيئة تنفذ بالتوازي برامج توعية مكثفة للمربين حول أهمية التحصين الدوري، وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، وممارسات الأمن الحيوي داخل المزارع، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف أيضًا إلى ترقيم وتسجيل الحيوانات غير المسجلة لربطها بقاعدة بيانات وطنية دقيقة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن فرق التحصين تواصل العمل من بيت إلى بيت في القرى والمزارع، لضمان وصول الخدمة إلى كل مربي حتى في المناطق النائية، مؤكدًا أن نجاح الحملة يعتمد على وعي المربين وتعاونهم الكامل مع الفرق البيطرية، وأكد على مواصلة الهيئة خطتها الشاملة للسيطرة على الأمراض الوبائية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة،  بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة، لتحقيق أمن غذائي مستدام وحماية الثروة الحيوانية المصرية.

وناشدت الهيئة المربين بعموم الجمهورية بضرورة التعاون الكامل مع الفرق البيطرية المتنقلة والثابتة، والإسراع بتحصين ماشيتهم ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، باعتبارهما خط الدفاع الأول لحماية ثروتهم الحيوانية ومصدر دخلهم، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة وآمنة تمامًا، وأن التحصين هو الضمان الوحيد للوقاية من الأمراض الوبائية التي قد تسبب خسائر اقتصادية فادحة.

