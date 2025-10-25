وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يفتتحان فعاليات معرض EGY AGRI بالوادي الجديد

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ،وحنان مجدي نائب المحافظ، فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي "EGY AGRI" فى نسخته الثانية بأرض المعارض بمدينة الخارجة.

وذلك بحضور لفيف من المحافظين ونواب المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والسفراء، وذلك في حدث وطني يعكس حجم الشراكة وتضافر الجهود لخدمة القطاع الزراعي والتنموى بمحافظة الوادى الجديد.

وتفقد الوزراء أجنحة المعرض، والتي شهدت إقبالاً كبيراً هذا العام ضم ١١٠ عارضًا يمثلون قطاعات الإنتاج الزراعي والتصنيع والطاقة المتجددة والحرف اليدوية والبيئية ومنتجي " أيادي مصر " من مختلف محافظات الجمهورية .

خلال تفقدهم أجنحة المعرض ومنتجاته المتنوعة، أكد الوزراء، أن المعرض يمثل منصة حيوية لتعزيز الأجندة الوطنية للتنمية الزراعية، مشددين على أن التنوع الكبير في المعروضات - خاصة في مجالات الري الذكي، والطاقة المتجددة، وتطوير سلالات التمور والنباتات العطرية - يعكس التزام الدولة بتبني التقنيات الحديثة لدعم المزارعين والمستثمرين.

ولفت إلى أهمية المعرض كآلية متطورة وفعّالة لزيادة نمو سوق المكونات الغذائية والحبوب، وتوفير فرص التصدير التي تهدف إلى تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.

وفي أجواء وطنية مبهجة تعكس حجم الدعم الحكومي المتواصل للقطاعين الزراعي والتنموي خلال السنوات الأخيرة، شهدت وزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ الوادي الجديد، ونائب المحافظ ، احتفالية "أرض الخير"، التي أُقيمت فعالياتها بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة.

وبمشاركة لفيف من المحافظين ونواب المحافظين والسفراء ورؤساء الهيئات العامة، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وانطلقت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم ثم السلام الوطني، أعقبها عرض فيلمٍ توثيقي تناول أصداء المعرض الزراعي وما شهده من إقبالٍ ومشاركاتٍ واسعة، من مختلف أنحاء العالم على مدار السنوات الأخيرة ، فضلا عن مخرجاته التى أضفت عائدا تنمويا واقتصاديا غير مسبوقا ، تلاه تقديم أوبريت فني بعنوان "أرض الخير" أبدعت في أدائه الفرقة الفنية بمديرية الثقافة، ليضفي على الأجواء طابعًا وطنيًا احتفاليًا يعبّر عن هوية المحافظة الزراعية والإنسانية.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تكريم الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين وسفراء الدول ، ورواد الصناعات الزراعية ومحطات التمور والمشروعات التنموية الرائدة، واهدائهم درع المحافظة تقديرًا لعطائهم ومشاركتهم الفاعلة في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة ضمن تقليد سنوي راسخ تجسده المحافظة وفاءً وتقديرًا لكل من أسهم في تعزيز مكانة المحافظة كـ"أرض للخير والتنمية المستدامة".