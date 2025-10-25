قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فاكسيرا تدعم برنامج زمالة تصنيع اللقاحات لمنظمة Africa CDC

وفد منظمة Africa CDC
وفد منظمة Africa CDC
عبدالصمد ماهر

شاركت وزارة الصحة والسكان، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، في إطلاق برنامج الزمالة الذي تنظمه منظمة Africa CDC لتطوير قدرات تصنيع اللقاحات، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة اللقاحات في مصر وإفريقيا، دعمًا لرؤية القارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 60% بحلول 2040.

تشارك «فاكسيرا» كشريك رئيسي في الشبكة الإقليمية لتنمية القدرات التصنيعية الحيوية بإفريقيا، وعضو في التحالف الوطني لمصنعي اللقاحات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الشركة نظمت زيارة ميدانية لخمسة متدربين من دول إفريقية، تحت إشراف الهيئة المصرية للشراء الموحد بصفتها المركز الإقليمي لشمال إفريقيا، منوها إلى أن الزيارة شملت جولات في مصنعي مبنى 60 ومبنى 1، وإدارة الرقابة على الإنتاج، حيث تعرف المتدربون على المناطق العقيمة، أنظمة تنقية المياه، تسلسل العمليات الإنتاجية، إجراءات الرقابة أثناء التشغيل، وتحليل المستحضرات حتى الإفراج عنها، وغطت مفاهيم مراقبة سلاسل التبريد وضمان جودة اللقاحات حتى الوصول إلى المستخدم النهائي.

 جاهزية قطاعات الإنتاج والجودة والبحوث

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللواء دكتور أمير جودة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات، استعرض جاهزية قطاعات الإنتاج والجودة والبحوث والرقابة لتقديم التدريب وفق الخطة المحددة.

وأكد «عبدالغفار» أن البرنامج يجمع بين التدريب النظري والعملي في بيئة إنتاج حقيقية، مما يعزز تبادل الخبرات ويطور كفاءات الكوادر الإفريقية، مضيفا أن الدكتورة داليا محمد، ممثل المركز الإقليمي لرفع القدرات بشركة «فاكسيرا»، عرضًا عن تاريخ الشركة ومسيرتها في تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية، مع التركيز على أنشطتها وطاقاتها الإنتاجية لدعم الأمن الصحي في مصر وإفريقيا.

من جانبه، أكد شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لـ«فاكسيرا»، أن دعم برامج الزمالة يمتد لدور الشركة التاريخي كمنارة تصنيع حيوي في القارة، مشددًا على أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو أساس الاستدامة والاكتفاء الذاتي من اللقاحات.

الصحة فاكسيرا تصنيع اللقاحات Africa CDC وزارة الصحة والسكان

