الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة شخصين في قصف إسرائيلي على النبطية جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت استشهاد وإصابة شخصين في قصف إسرائيلي على بلدة حاروف قضاء النبطية حنوبي لبنان.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح.

وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة بأن طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط مبنى البلدية في بلدة بليدا.

كما تحلق منذ الصباح طائرة مسيرة إسرائيلية فوق عدلون وأنصارية بالجنوب اللبناني على علو منخفص.