النيابة تقرر تشريح جثمان زوجة قتـ.لها زوجها بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالاسكندرية تشريح جثــ..ــمان سيدة بمنطقة السيوف شماعة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، في واقعة المتــ..ــهم بتعــ..ــذيب زوجته حتى المــ..ــوت داخل شقته لبيان سبب الوفــ..ــاة بدقة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الجريــ..ــمة وظروفها، وحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثــ..ــمان سيدة داخل مسكنها.

وبانتقال المباحث إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية العثور على جثــ..ــمان السيدة “س.م.م” تبلغ من العمر 42 عامًا، ترتدي كامل ملابسها، داخل غرفة نومها أعلى السرير، فيما اتهم شقيقها زوجها المدعو “أ.م.ع” (46 عامًا – عاطل) بالتسبب في مقتــ..ــلها.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.