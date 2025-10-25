قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي: الرئيس السيسي وضع رؤية شاملة لإصلاح النظام الدولي
محافظ الجيزة يتفقد ميدانيًا كفاءة الطرق والمسارات المؤدية الي المتحف المصري الكبير
تنظيم زيارات لسيناء وقرار الحرب .. 5 رسائل للرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام
ترامب: لن ألتقي بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل لاتفاق سلام
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين

رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو
رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو
محمد سمير

شارك المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والنائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الإتحادات الإفريقي والعربي ودول البحر المتوسط، يرافقه المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، في فاعليات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو التى أقيمت بمدينة ووشي الصينية والتي تستضيف بطولة العالم للكبار خلال الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وشهد جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو مناقشة العديد من الموضوعات الهامة أبرزها إ مقترحات التعديلات الفنية الخاصة بالموازين واحتساب النقاط في المباريات  وخطة البطولات المقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب التشكيل الجديد للاتحاد العالمي للتايكوندو للدورة 2025/2029.

وقد أسفرت انتخابات الجمعية العمومية عن تجديد الثقة في الرئيس الحالي تشونج وون تشو الذي فاز بالتزكية رئيسًا للدورة الجديدة.

وفي منصب نواب الرئيس، فاز كل من يانج جينبانج من كوريا الجنوبية، وأثناسيوس (ساكيس) براجالوس من اليونان، وادريس الهلالي من المغرب.

وفيما يخص مقاعد العضوية، فقد فازت فاردوزا إيجويه بمقعد إفريقيا بعد حصولها على أعلى الأصوات في القارة وهو ما أهلها أيضاً لتولي منصب نائب الرئيس كأعلى امرأة تصويتاً، فيما حصل محمد شعبان من مصر على المقعد الإفريقي الثاني بالتزكية

وعلى مستوى آسيا، نالت هدوى معوض وأحمد حماد الزيوودي عضوية المجلس للدورة الجديدة.

أما في أوروبا، فقد فازت آنا فاسالو وسلافشكو بينيف (سلافي) بمقعدي القارة.

كما جاءت لورين بيرنز وماهر مقابلة ممثلين عن أوقيانوسيا ضمن مجلس الإدارة.

وفي الأمريكتين، فازت ماريا روساريو  وكيم إن سون بمقعدي القارة.

وفيما يتعلق بالمقاعد الأربعة المخصّصة لأعلى المرشحين حصولاً على الأصوات خارج الحصص القارية، فقد فاز بها كل من أنجيلو سيتو ومتين شاهين وريتشارد جاي  ويونج كوك هيون، بما يعكس تمثيلاً دولياً متوازنًا يُعزز تنوع وتكامل مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتايكوندو.

المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو بطولة العالم للكبار الجمعية العمومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يدعو لإنشاء لجنة من حكماء القارة الإفريقية وأبرز القادة الدينيين لتخفيف حدة النزاعات

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد