للمنافسات العالمية .. نشر لعبة الشراع بمحافظات مصر | تفاصيل

اجتمع المهندس أحمد حبش رئيس الاتحاد المصري للشراع، مع محمد لطفي، رئيس نادي هيئة قناة السويس، المهندس بحضور خالد مصطفى، المدير التنفيذي للاتحاد، لمناقشة وتنسيق الاستعدادات النهائية لبطولة الجمهورية للشراع، قبل انطلاقها الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الجمهورية للشراع، يوم 13 نوفمبر المقبل وتستمر منافساتها حتى 16 من الشهر نفسه، بمدينة الإسماعيلية.

وتناول اللقاء الاستعدادات الأخيرة من قبل اتحاد الشراع لبطولة الجمهورية، وتنسيق جهود الاتحاد مع نادي هيئة قناة السويس للخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة، وتقديم الشكل الذي يليق بالاتحاد المصري للعبة.

ومن جانبه، أبدى المهندس أحمد حبش سعادته بالتعاون مع نادي هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد مناقشة كيفية التعاون لنشر اللعبة بين الشباب، واعداد اللاعبين للمنافسات العالمية بأفضل صورة ممكنة.

كما أكد حبش أن الاجتماع شهد الحديث عن ترتيبات البطولة، والإقامة والإعاشة للاعبين، من أجل خروج الحدث بأفضل صورة ممكنة، مشيداً بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها نادي هيئة قناة السويس.

وأتم رئيس الاتحاد المصري للشراع أن اتحاد الشراع يسعى دائماً لإقامة البطولات في جميع المحافظات المصرية، للمساهمة في نشر اللعبة، وتطويرها مستغلاً البنية التحتية الجبارة التي تمتلكها مصر، والشوطئ العالمية التي يرغب الجميع في الاستمتاع بأجوائها.