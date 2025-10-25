قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد
وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
توك شو

خبير: مبيعات السيارات الصينية تستحوذ على 38% من السوق المصري

محمد البدوي

قال محمود خيري، خبير صناعة السيارات، إن أسباب تراجع أسعار السيارات في مصر بنسبة 23% خلال الربع الثالث من عام 2025 تعود إلى استقرار الاقتصاد المصري، وهو التفسير الوحيد بعد استقرار سعر الصرف وثبات العملة والقضاء على التسعير العشوائي والتلاعب في الأسعار.

أضاف خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار، قائلًا: "محدش يقدر يتكهن بالمستقبل، لكن سعر الصرف ثابت، بل بالعكس هناك تراجع طفيف في سعر الصرف".


ولفت إلى أن السوق حاليًا يضم سيارات موديلات 2024 التي لم تُبع بعد لدى بعض التوكيلات.

مبيعات السيارات في السوق 

وحول الإقبال على السيارات الصينية، علّق قائلًا: “السيارات الصينية تستحوذ على قدر كبير من مبيعات السيارات في السوق المصري حاليًا، وفقًا لإحصائيات التراخيص وليس فقط تقارير (أميك)، لأن التراخيص الخاصة بـ(المجمعة) تُظهر أن السيارات الصينية تستحوذ على نسبة تقارب 38% من إجمالي مبيعات السوق المصري، أي نحو ثلث السوق تقريبًا ويعود ذلك إلى أنها تقدم بديلاً سعريًا في متناول المواطن، وليس بسبب الجودة، رغم تحسنها الملحوظ”.

السيارات الأوروبية واليابانية

وأكمل: "السيارات الأوروبية واليابانية والكورية تعاني حاليًا من ضغط المنافسة الكبير، ورغم ذلك ترفض خفض الأسعار رغم تراجعها في الفترة الأخيرة".


وحول آليات التقسيط الحالية في السوق المصري، وتقديم بدائل مثل شراء السيارات بدون فائدة من المعارض أو من خلال عروض البنوك، أوضح خيري أن من يقوم بسداد نصف قيمة السيارة نقدًا يحصل على فائدة صفرية لمدة عام، من بعض البنوك وعلّق قائلًا: "الصحيح أن القطاع المصرفي لا يكذب، فهناك عروض تمويلية بالفعل، لكنها تتم بالاتفاق مع التوكيلات والموزعين، وهي عروض صفرية الفائدة، وجميعها مشروطة بسداد نصف قيمة السيارة مقدمًا.

 الوكلاء القادرين على تمويل سياراتهم

وهذه العروض موجودة فعليًا لدى الوكلاء القادرين على تمويل سياراتهم وتقديم عروض مثل مجموعة أبو غالي وعز العرب، وكذلك بعض الموزعين الكبار الراغبين في التخلص من المخزون والوصول بسياراتهم إلى العميل".


لكنه عاد وأكد أن هذه العروض غير حقيقية لدى بعض التجار، قائلًا: "في الوقت الحالي سعر فائدة الكوريدور يبلغ 13.5%، والتجار يقولون (زيرو فوائد)، لكنهم في الحقيقة لا يبيعون السيارة بسعرها الفعلي، بل يضيفون (أوفر برايس) أو ما يسمى مصاريف إدارية بنسبة تتراوح بين 3 و4%، ما يجعلهم يحصلون على مبالغ كبيرة من العملاء مقابل عروض وهمية تُسوّق على أنها بدون فوائد".

السيارات أسعار السيارات سعر الصرف التسعير العشوائي السيارات الصينية صناعة السيارات

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

أرشيفية

ترامب في لقاء مع أمير قطر: سنرسل قوات إلى غزة إذا اقتضت الضرورة

وزيرا الخارجية والطيران المدنى يستقبلان سفراء الدول الغربية والافريقية

وزيرا الخارجية والطيران المدنى يستقبلان سفراء الدول الغربية والأفريقية

أرشيفية

جيش الإحتلال يعلن اغتيال عنصر في الجهاد الإسلامي بغارة وسط قطاع غزة

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

